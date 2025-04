Himachal: जब खो गया 'परिणीति' का बच्चा, जगह-जगह लगाए गुमशुदगी के पोस्टर

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वैब सीरीज ‘शक’ की शूटिंग का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा है। शिमला के माल रोड पर दिनभर अलग-अलग स्थानों पर दृश्य फिल्माए गए। शूटिंग के दौरान अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा सहित हरलीन सेठी पर शॉट लिए गए।

शिमला (अभिषेक): ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वैब सीरीज ‘शक’ की शूटिंग का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा है। शिमला के माल रोड पर दिनभर अलग-अलग स्थानों पर दृश्य फिल्माए गए। शूटिंग के दौरान अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा सहित हरलीन सेठी पर शॉट लिए गए। शिमला में शूटिंग होती देख राहगीरों व पर्यटकों के कदम रुक गए और उन्होंने काफी देर तक शूटिंग का लुत्फ उठाया। हालांकि सुबह से लेकर दोपहर तक शूटिंग सुचारू रूप से चली लेकिन दोपहर के समय बारिश शुरू होने पर शूटिंग में खलल पड़ा। बारिश रुकने पर फिर से शूटिंग की गई और इस दौरान वैब सीरीज के लिए कई दृश्य फिल्माए गए। शूटिंग के दौरान एक शॉट में परिणीति चोपड़ा अपने खोए हुए बच्चे की तलाश करती नजर आईं। इसके अलावा बच्चे की तलाश के बीच वे जगह-जगह गुमशुदगी के पोस्टर लगाती दिखीं। यह वैब सीरीज एक रहस्य थ्रिलर है, जिसमें अंदिता नाम का किरदार निभा रही परिणीति चोपड़ा का बच्चा खो जाता है और उसकी तलाश परिणीति जगह-जगह करती है।

परिणीति चोपड़ा के अलावा ये कलाकार भी निभा रहे मुख्य किरदार

इस वैब सीरीज में मुख्य किरदार के रूप में परिणीति चोपड़ा के अलावा ताहिर राज भसीन, जैनेफर विंगेट, अनूप सोनी, सोनी राजदान, हरलीन सेठी, सुमित व्यास व चैतन्य चौधरी शामिल हैं। इसके निर्माता सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा व सपना मल्होत्रा हैं, जबकि इसका निर्देशन रेंसिल डी. सिल्वा कर रहे हैं। इस वैब सीरीज में कई नामी कलाकार अभिनय कर रहे हैं, लेकिन रविवार को मुख्य रूप से अधिकतर शॉट परिणीति व हरलीन के ही लिए गए। लाइन प्रोड्यूसर विकास गौतम ने शूटिंग के लिए प्रशासन व स्थानीय जनता के सहयोग का आभार जताया है। माल रोड पर शूटिंग का सिलसिला 22 अप्रैल तक चलने की सूचना है। इसके बाद इस वैब सीरीज के लिए मशोबरा व नालदेहरा सहित आसपास दृश्य फिल्माए जाएंगे और यहां पर 25 अप्रैल तक शूटिंग होगी।

चायल व शिमला की प्राकृतिक सुंदरता पर कायल हुईं परिणीति

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा बीते करीब एक माह से हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों के बीच वैब सीरीज की शूटिंग में व्यस्त हैं। बीते करीब एक माह तक परिणीति सहित अन्य कलाकार चायल की वादियों में शूटिंग में व्यस्त थे और यहां की प्राकृतिक सुंदरता के बीच ट्रैकिंग प्वाइंट्स पर परिणीति सहित जैनेफर विंगेट के अलावा अन्य कलाकारों ने घूमने का भरपूर लुत्फ उठाया था। अब यूनिट ने शिमला की ओर रुख किया है और यहां की वादियों को परिणीति व अन्य कलाकार निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिणीति चोपड़ा चायल व शिमला की प्राकृतिक सुंदरता पर कायल हो गई हैं। इसके अलावा यहां की मेहमाननवाजी भी उन्हें खूब पसंद आ रही है। सभी कलाकार यहां बिताए खूबसूरत पलों को अपने कैमरे में कैद कर अपने सोशल नैटवर्किंग अकाऊंट्स पर भी शेयर कर रहे हैं, ताकि वे यहां बिताए समय को संजोकर रख सकें।

