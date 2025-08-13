सावधान! हिमाचल में आज इन जिलों में होगी बारिश, जानिए अपडेट

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Aug, 2025 10:06 AM

हिमाचल प्रदेश में आने वाले तीन दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट को देखते हुए लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में आने वाले तीन दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट को देखते हुए लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

आज यहां होगी बारिश

आज, यानी 13 अगस्त को शिमला, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, चंबा, सोलन और सिरमौर जैसे जिलों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक तीव्र बारिश का भी अनुमान है।

किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में अचानक बाढ़ आने की संभावना को देखते हुए लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में भी गिरावट आई है।

सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें

इस खराब मौसम को देखते हुए, पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे गैर-जरूरी बाहरी गतिविधियों से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के पास न जाएं। अगर यात्रा करनी बहुत जरूरी हो तो पहले मौसम का हाल और रास्ते की जानकारी लें। स्थानीय प्रशासन या पुलिस से सड़क की स्थिति की पुष्टि करें। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस का पालन करें। यह सलाह दी जाती है कि सभी लोग मौसम के पूर्वानुमान पर लगातार नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें।