जानिए कौन हैं मंत्री विक्रमादित्य की होने वाली पत्नी? इस दिन रचाएंगे शादी..

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह जल्द ही दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उनकी शादी 22 सितंबर को चंडीगढ़ में डॉ. अमरीन कौर से होगी। यह शादी राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

कौन हैं विक्रमादित्य की होने वाली पत्नी, डॉ. अमरीन कौर?

विक्रमादित्य सिंह की होने वाली पत्नी डॉ. अमरीन कौर एक योग्य और शिक्षित महिला हैं। वह चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनकी शिक्षा की बात करें तो, उन्होंने डबल मास्टर डिग्री और मनोविज्ञान में पीएचडी की है। इसके अलावा, उन्होंने प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है। बताया जा रहा है कि डॉ. अमरीन कौर और विक्रमादित्य सिंह काफी समय से दोस्त हैं।

डॉ. अमरीन कौर चंडीगढ़ के सेक्टर-2 की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम सरदार जोतिंदर सिंह सेखों और माता का नाम सरदारनी ओपिंदर कौर है। अमरीन की उम्र 35 साल है और यह उनकी पहली शादी है, जबकि विक्रमादित्य सिंह की यह दूसरी शादी है।

शादी की तैयारियां और कार्यक्रम

शादी का समारोह 22 सितंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-2 स्थित डॉ. अमरीन कौर के पारिवारिक निवास पर होगा। सुबह 10 बजे से रस्में शुरू होंगी और दोपहर 1 बजे से लंच का आयोजन होगा। शादी को लेकर जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं और इसका इन्विटेशन कार्ड भी जारी किया गया है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से निजी रखा गया है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कई राजनीतिक दिग्गज शामिल होंगे।

राजनीतिक सफर और पहली शादी

विक्रमादित्य सिंह हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह अपने पिता, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस ने उन्हें मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में उनका मुकाबला भाजपा की उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से हुआ था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

यह विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी 8 मार्च 2019 को राजस्थान के शाही परिवार की राजकुमारी सुदर्शना चुंडावत से हुई थी। हालांकि, शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव हो गया और यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया।

चर्चा का विषय

राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के कारण विक्रमादित्य सिंह की शादी हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। उनकी यह दूसरी शादी भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी होने वाली पत्नी एक शिक्षाविद हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं हैं। यह शादी हिमाचल और पंजाब, दोनों राज्यों के राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत कर सकती है।

इस शादी को लेकर दोनों परिवारों और उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। उम्मीद है कि इस निजी कार्यक्रम के बाद हिमाचल और चंडीगढ़ में अलग-अलग जगहों पर भव्य रिसेप्शन भी आयोजित किए जाएंगे।