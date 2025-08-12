हिमाचल में इस दिन तक रहेगा बारिश का सिलसिला जारी.. जानिए अपडेट

Edited By Jyoti M, Updated: 12 Aug, 2025 11:57 AM

मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 18 अगस्त तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राज्य के कई ज़िलों में 12 से 14 अगस्त तक भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 15 से 18 अगस्त तक येलो अलर्ट रहेगा।

मॉनसून में अब तक भारी तबाही

इस मॉनसून सीज़न में 20 जून से 11 अगस्त तक हिमाचल में भारी तबाही हुई है। प्रदेश में अब तक 229 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 116 मौतें सड़क हादसों में हुई हैं। इसके अलावा, 323 लोग घायल हुए हैं और 36 लोग अब भी लापता हैं।

बारिश और भूस्खलन के कारण 2,388 से ज़्यादा कच्चे और पक्के मकानों को नुकसान पहुँचा है। वहीं, 1,955 से अधिक गौशालाएँ क्षतिग्रस्त हुई हैं और 1,611 पालतू जानवरों की मौत हो गई है। राज्य में कुल मिलाकर 2,007 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।