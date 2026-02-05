हिमाचल में चैट से शुरू हुआ 'खूनी खेल', सरेआम घोंपा चाकू और फिर...

Edited By Jyoti M, Updated: 05 Feb, 2026 10:28 AM

हिमाचल डेस्क। सोशल मीडिया की बहस जब हकीकत की गलियों में उतरती है, तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, इसकी बानगी मंडी में देखने को मिली। शहर के बाहरी इलाके 'रानी की बाईं' में दो गुटों के बीच जमकर खून-खराबा हुआ। इस हिंसक झड़प में एक युवक पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया, जिसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जोनल अस्पताल से एम्स (AIIMS) बिलासपुर रेफर कर दिया गया है।

चैट से शुरू हुआ 'खूनी खेल'

जांच में यह बात सामने आई है कि इस विवाद की जड़ें केवल पुरानी रंजिश ही नहीं, बल्कि एक प्रेम-प्रसंग से भी जुड़ी हैं। सारा झगड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ, जहाँ दोनों पक्षों के बीच ऑनलाइन चैटिंग के दौरान तीखी नोकझोंक हुई। यह बहस मोबाइल स्क्रीन से निकलकर एक मैकेनिक की दुकान तक पहुँच गई, जहाँ दोनों गुटों का आमना-सामना हुआ और गाली-गलौज देखते ही देखते जानलेवा हमले में बदल गई।

वार-पलटवार और पुलिस की कार्रवाई

घटना में गंभीर रूप से घायल युवक कोटली के बरयारा क्षेत्र का निवासी है। अस्पताल के बिस्तर से उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह हमले की पूरी कहानी बयां कर रहा है। सदर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है।

घायल युवक के गुट की शिकायत पर दूसरे पक्ष के विरुद्ध 'हत्या के प्रयास' का मामला दर्ज हुआ है। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी दुकान में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चश्मदीदों के बयान लिए जा रहे हैं।

जांच का दायरा

मंडी की पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने पुष्टि की है कि मामले की तहकीकात हर कोण से की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रंजिश और प्रेम-प्रसंग जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कानून सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल, क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस पैनी नजर रखे हुए है।