बर्फबारी ने राेकी हिमाचल की रफ्तार, 2000 बस सेवाएं प्रभावित, HRTC के 484 रूट पूरी तरह से ठप्प

Edited By Vijay, Updated: 23 Jan, 2026 10:57 PM

snowfall stop the speed of himachal affecting 2000 bus services

हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी जहां किसानों और बागवानों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं कारोबार और परिवहन व्यवस्था के लिहाज से यह बर्फबारी भारी दुश्वारियां भी लेकर आई है।

शिमला (राजेश): हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी जहां किसानों और बागवानों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं कारोबार और परिवहन व्यवस्था के लिहाज से यह बर्फबारी भारी दुश्वारियां भी लेकर आई है। बर्फबारी के चलते एचआरटीसी सहित निजी बसों के करीब 2 हजार बस सेवाएं प्रभावित रहीं।

शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप्प हो गई। लाहौल-स्पीति, कुल्लू, चम्बा, किन्नौर, रामपुर, रोहड़ू और शिमला सहित कई क्षेत्रों में सैंकड़ों बस रूट प्रभावित हुए हैं। एचआरटीसी के अनुसार दोपहर 2 बजे तक प्रदेश में निगम के कुल 484 रूट पूरी तरह बंद हो गए हैं, जबकि अकेले शिमला डिवीजन में संचालित 272 रूट पूरी तरह से ठप्प रहे।

राजधानी शिमला की ओर आने-जाने वाली सभी बस सेवाएं सुबह करीब 8 बजे से ही बंद कर दी गईं। बिलासपुर और मंडी से शिमला आने वाली बसें सुबह हीरानगर तक ही पहुंच सकीं। कुछ बसें टुटू क्षेत्र तक जरूर पहुंचीं, लेकिन बर्फबारी और फिसलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उन्हें हीरानगर से ही वापस मोड़ दिया।

इसके अलावा चंडीगढ़ से शिमला की ओर आने-जाने वाली बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड की निजी बसें भी पूरी तरह ठप्प रहीं। बर्फबारी के कारण सड़कों पर भारी फिसलन होने से बसों सहित अन्य वाहनों के संचालन पर व्यापक असर देखने को मिला। डीएम शिमला शिमला देवा सेन नेगी ने बताया कि बर्फबारी के चलते एचआरटीसी शिमला डिवीजन के सभी रूट बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल बसों का संचालन रोक दिया गया है।

