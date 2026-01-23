हिमाचल में सड़क चौड़ीकरण के दौरान हादसा: खाई में गिरा टिप्पर, चालक की मौ/त

Main Menu

23 Jan, 2026

गोहर, (ख्यालीराम): गोहर-पंडोह सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें डम्फर (टिपर) के खाई में लुढ़कने से चालक की मौत हो गई है। यह दर्दनाक हादसा देर रात साढ़े दस बजे के करीब पेश आया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है, तथा मृतक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मैडिकल कालेज नेरचौक भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि गोहर-पंडोह सड़क मार्ग पर सड़क के चौड़ीकरण को लेकर कटिंग का कार्य चल रहा है। दिन को मार्ग पर अन्य गाड़ियों की आवाजाही के कारण यह कार्य रात के समय किया जा रहा था। अचानक कटिंग के दौरान पहाड़ी दरक गई और ऊपर से आए मलवे के धक्के में टिपर और उसमें सवार चालक चपेट में आ गए। जिससे टिपर तकरीबन डेढ़ सौ फुट की गहरी खाई में लुढ़क गया। हादसे के तुरंत बाद कार्य में जुटे लोगों के पैर तले जमीन खिसक गई तथा राहत कार्य में जुट गए। 

हादसे की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए और चालक को खाई से निकालने के लिए दौड़ पड़े। खाई से निकालने के बाद चालक को ग्रामीणों ने उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हादसे में मृतक गुलशन सोनी निवासी गांव बागा तहसील चच्योट जिला मंडी के रूप में पहचान की है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के नेरचौक भेज दिया है। जिसके शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया जाएगा। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि गोहर पुलिस घटना की जांच कर रही है।

