हिमाचल में बर्फबारी से 2 NH सहित 683 संपर्क मार्ग बंद, कई जिलों में ब्लैकआऊट; 5775 ट्रांसफार्मर ठप्प

शिमला (संतोष/राजेश): बर्फबारी के बाद से राज्य में दुश्वारियां जारी हैं और शनिवार शाम तक राज्य में 2 नैशनल हाईवे सहित 683 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। इनमें लाहौल-स्पीति जिले में एनएच-03 कोकसर से रोहतांग पास और एनएच,-505 ग्रांफू बातल और समदो से लोसर के बीच बंद चल रहे हैं। इसी जिले में 290 संपर्क मार्ग भी बंद हैं। चम्बा में 132, कांगड़ा में 4, किन्नौर में 20, कुल्लू में 79, मंडी में 126, सिरमौर में 29, सोलन में 1 व ऊना में 2 मार्ग अवरुद्ध हैं, जबकि शिमला का डाटा उपलब्ध नहीं हो सका है, लेकिन जिला शिमला के ऊपरी इलाकों में भारी संख्या में मार्ग बंद हैं। बिलासपुर व हमीरपुर जिलों में एक भी मार्ग बंद नहीं है। इन मार्गों को खोलने के लिए भारी संख्या में मशीनरी और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित बनाई गई हैं। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य में कई जिलों में ब्लैकआऊट छाया हुआ है। राज्य में 5775 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप्प चल रहे हैं। चम्बा में 643, किन्नौर में 78, कुल्लू में 587, लाहौल-स्पीति में 153, मंडी में 694, सिरमौर में 3315 व सोलन में 305 बिजली ट्रांसफार्मर ठप्प हैं, जबकि जिला शिमला के ऊपरी इलाकों में भी ब्लैकआऊट है। राज्य में 126 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित चल रही हैं।

HRTC की 235 बसें बीच रास्ते फंसीं, प्रदेश में 780 रूट बंद

हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित कुल्लू, मनाली और अन्य क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी, तेज बारिश और तूफान ने परिवहन व्यवस्था की कमर तोड़ दी है। सड़कें बंद होने से हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की 235 बसें विभिन्न रूटों पर बीच रास्ते में फंस गई हैं, जबकि प्रदेश भर में 780 रूटों पर बस सेवाएं पूरी तरह ठप्प हो गई हैं। शिमला-मंडी, शिमला-हमीरपुर और शिमला-कांगड़ा रूट पर हीरानगर और टुटू से आगे तवी मोड़ के पास सड़क पर भारी बर्फ जमने के कारण शाम 3 बजे तक लंबी दूरी की बसें नहीं चल पाईं। इससे सैंकड़ों यात्रियों को मजबूरी में अपना सफर टालना पड़ा। ऊपरी शिमला में भारी बर्फबारी के चलते फिलहाल बस सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार रविवार सुबह कुछ रूटों पर ट्रायल के तौर पर बसें भेजी जाएंगी, लेकिन फिलहाल रात्रि बस सेवाएं बंद ही रहेंगी।शनिवार को यात्रियों को बस रूटों की जानकारी के लिए आईएसबीटी शिमला के कंट्रोल रूम से कोई जवाब नहीं मिला। यात्रियों का कहना है कि जब हालात पहले ही खराब हैं, ऐसे में निगम प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि 24 घंटे कंट्रोल रूम सेवा सुचारू रखी जाए।