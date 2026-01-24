Main Menu

  हिमाचल के इस जिले में महसूस किए गए भूकंप के झटके, मचा हड़कंप; रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Jan, 2026 06:47 PM

an earthquake struck this district of himachal pradesh causing panic

Earthquake in Himachal: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शनिवार दोपहर को हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में भय और अस्थायी दहशत का माहौल बन गया। हालांकि, भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी तरह के जान-माल के नुकसान की...

Earthquake in Himachal: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शनिवार दोपहर को हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में भय और अस्थायी दहशत का माहौल बन गया। हालांकि, भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 3 बजकर 49 मिनट पर यह झटके महसूस किए गए और कुछ सेकंड तक महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र मंडी जिले में 31.50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.01 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था।

कोई नुकसान नहीं

मंडी के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी हल्के झटके महसूस किए गए। प्रशासन ने साफ किया है कि अब तक किसी भी स्थान से किसी प्रकार के नुकसान या चोट की रिपोर्ट नहीं आई है।

