Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Weather Update: हिमाचल में भारी बारिश व बर्फबारी का अलर्ट जारी... कई सड़कें पूरी तरह हुई बंद

Weather Update: हिमाचल में भारी बारिश व बर्फबारी का अलर्ट जारी... कई सड़कें पूरी तरह हुई बंद

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Jan, 2026 11:29 AM

weather update heavy rain and snowfall alert issued in himachal

हिमाचल प्रदेश में कुदरत के सफेद आगोश ने अब मुसीबत का रूप ले लिया है। लगातार तीसरे दिन भी देवभूमि की रफ्तार पर बर्फ की बेड़ियां जकड़ी हुई हैं। जहां एक ओर पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों जिंदगियां सड़कों और अंधेरे कमरों में कैद होकर...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के सफेद आगोश ने अब मुसीबत का रूप ले लिया है। लगातार तीसरे दिन भी देवभूमि की रफ्तार पर बर्फ की बेड़ियां जकड़ी हुई हैं। जहां एक ओर पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों जिंदगियां सड़कों और अंधेरे कमरों में कैद होकर रह गई हैं।

बर्फ का चक्रव्यूह: थमी रफ्तार, थमी जिंदगी

पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद उपजे हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य के बुनियादी ढांचे पर प्रकृति का प्रहार कुछ इस तरह है:

सड़कें और संपर्क: प्रदेश की 832 मुख्य और संपर्क सड़कें पूरी तरह बंद हैं। शिमला-रामपुर, मनाली-लेह और आनी-कुल्लू जैसे नेशनल हाईवे ठप होने से राजधानी और जनजातीय क्षेत्रों का संपर्क कटा हुआ है।

और ये भी पढ़े

बिजली का संकट: करीब 1,942 ट्रांसफार्मर खराब होने से आधे से ज्यादा हिमाचल 'ब्लैकआउट' की स्थिति में है। अकेले मंडी जिले में 500 और चंबा में 240 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं।

जल आपूर्ति: कड़ाके की ठंड और हिमपात ने 245 पेयजल योजनाओं को भी प्रभावित किया है, जिससे लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है।

रेस्क्यू ऑपरेशन: मौत को मात देकर लौट रहे पर्यटक

प्रशासन और बीआरओ (BRO) की टीमें दिन-रात राहत कार्यों में जुटी हैं। रविवार को कुछ मोर्चों पर सफलता भी हाथ लगी:

अटल टनल का रास्ता खुला: मनाली-केलांग मार्ग को सिंगल लेन के लिए बहाल कर दिया गया है, जिससे सिस्सू, जिस्पा और गोंधला में फंसे 200 से अधिक सैलानियों को सुरक्षित निकाला गया।

लापता लोगों की तलाश: भरमौर में खोए हुए दो युवाओं को ढूंढने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर और SDRF की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं, हालांकि अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

कुफरी और नारकंडा: नारकंडा पूरी तरह बंद रहा, जबकि कुफरी में केवल फोर-बाय-फोर गाड़ियों को ही रेंगने की इजाजत मिल पाई।

सावधान! अभी खतरा टला नहीं है

मौसम विभाग की भविष्यवाणियां डराने वाली हैं। सोमवार रात से हिमाचल में एक बार फिर 'स्नो-स्ट्रॉम' की दस्तक होने वाली है:

ऑरेंज और येलो अलर्ट: 27 जनवरी के लिए लाहौल-स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट का साया रहेगा।

हिमस्खलन की चेतावनी: कुल्लू के ऊपरी इलाकों (2000 मीटर से अधिक ऊंचाई) में सोमवार को हिमस्खलन (Avalanche) का खतरा जताया गया है।

अगली लहर: 26 जनवरी की रात से 28 जनवरी तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू होगा, जो 31 जनवरी तक जारी रह सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!