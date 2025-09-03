Himachal: प्रदेश में एक कालेज प्रिंसीपल और 5 प्रोफैसर को मिलेगा स्टेट टीचर अवार्ड

प्रदेश में इस बार कालेज के एक प्रिंसीपल और 5 प्रोफैसर को स्टेट टीचर अवार्ड मिलेगा। शिक्षा सचिव की ओर से कालेज के शिक्षकों के नाम जारी कर दिए गए हैं।

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश में इस बार कालेज के एक प्रिंसीपल और 5 प्रोफैसर को स्टेट टीचर अवार्ड मिलेगा। शिक्षा सचिव की ओर से कालेज के शिक्षकों के नाम जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान डा. प्रमोद सिंह पटियाल प्रिंसीपल गवर्नमैंट कालेज हमीरपुर, जबकि डा. अरुण कुमार असिस्टैंट प्रोफैसर गवर्नमैंट कालेज बिलासपुर, डा. जगदीश असिस्टैंट प्रोफैसर गवर्नमैंट कालेज नाहन, डा. कीर्ति असिस्टैंट प्रोफैसर गवर्नमैंट कालेज संजौली, डा. नरेश कुमार शर्मा एसोसिएट प्रोफैसर गवर्नमैंट कालेज धर्मशाला, डा. विकास असिस्टैंट प्रोफैसर गवर्नमैंट डिग्री कालेज ठियोग को स्टेट टीचर अवार्ड-2025 मिलेगा।