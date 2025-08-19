Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: घास काटने गई थी महिला, नाले में पड़ा मिला शव

Kangra: घास काटने गई थी महिला, नाले में पड़ा मिला शव

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Aug, 2025 04:41 PM

jwalamukhi woman dead body recovered

उपमंडल ज्वालामुखी के तहत तहसील खुंडियां की ग्राम पंचायत अलुहा में एक महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला बीते रोज घर से दराट लेकर पशुओं को घास लेने गई थी।

ज्वालामुखी (नितेश): उपमंडल ज्वालामुखी के तहत तहसील खुंडियां की ग्राम पंचायत अलुहा में एक महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला बीते रोज घर से दराट लेकर पशुओं को घास लेने गई थी। इस बीच समय ज्यादा बीत जाने के बाद भी वह घर वापस नहीं आई तो घर के सदस्यों व आस-पड़ोस के लोगों द्वारा उसे ढूंढने का प्रयास किया गया। हालांकि इस बीच उक्त महिला का कोई अता पता नहीं चला। रात होने के चलते मंगलवार सुबह जब परिवार के सदस्यों ने दोबारा तलाश शुरू की तो पाया कि उक्त महिला कुशला देवी नाले में औंधे मुंह गिरी हुई थी। इस दौरान उसकी मौत हो चुकी थी।

स्थानीय लोगों द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को लेकर स्थानीय लोगों सहित परिजनों के बयान कलमबद्ध किए। थाना प्रभारी खुंडियां पुनम ने बताया कि उक्त महिला की पहचान कुशला देवी पत्नी अजीत कुमार गांव अलुहा आघार डाकघर टिहरी तहसील खुंडियां जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। जिसकी आयु लगभग 55 वर्ष है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर देहरा पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है तथा आगामी कार्रवाई जारी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!