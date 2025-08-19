Kangra: घास काटने गई थी महिला, नाले में पड़ा मिला शव

उपमंडल ज्वालामुखी के तहत तहसील खुंडियां की ग्राम पंचायत अलुहा में एक महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला बीते रोज घर से दराट लेकर पशुओं को घास लेने गई थी।

ज्वालामुखी (नितेश): उपमंडल ज्वालामुखी के तहत तहसील खुंडियां की ग्राम पंचायत अलुहा में एक महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला बीते रोज घर से दराट लेकर पशुओं को घास लेने गई थी। इस बीच समय ज्यादा बीत जाने के बाद भी वह घर वापस नहीं आई तो घर के सदस्यों व आस-पड़ोस के लोगों द्वारा उसे ढूंढने का प्रयास किया गया। हालांकि इस बीच उक्त महिला का कोई अता पता नहीं चला। रात होने के चलते मंगलवार सुबह जब परिवार के सदस्यों ने दोबारा तलाश शुरू की तो पाया कि उक्त महिला कुशला देवी नाले में औंधे मुंह गिरी हुई थी। इस दौरान उसकी मौत हो चुकी थी।

स्थानीय लोगों द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को लेकर स्थानीय लोगों सहित परिजनों के बयान कलमबद्ध किए। थाना प्रभारी खुंडियां पुनम ने बताया कि उक्त महिला की पहचान कुशला देवी पत्नी अजीत कुमार गांव अलुहा आघार डाकघर टिहरी तहसील खुंडियां जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। जिसकी आयु लगभग 55 वर्ष है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर देहरा पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है तथा आगामी कार्रवाई जारी है।