Kangra: 250 ग्राम चरस संग धरा युवक, सुबह गश्त के दौरान पुलिस को मिली सफलता

ज्वालामुखी (नितेश): ज्वालामुखी पुलिस ने 250 ग्राम चरस के साथ एक युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए युवक की पहचान साहिल निवासी ग्राम पंचायत दरंग तहसील ज्वालामुखी के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं आरोपी युवक को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह ज्वालामुखी पुलिस डीएसपी आरपी जसवाल के नेतृत्व में थाना प्रभारी विजय कुमार व उनकी पुलिस टीम गश्त पर थी इसी बीच पुलिस ने चंबापतन रोड़ दरंग में स्थित शिव मंदिर के पास उक्त युवक को 250 ग्राम चरस संग धर दबोचा। उक्त युवक ने चरस कहां से खरीदी और आगे वह इसे किसे बचने वाला था पुलिस ऐसे सभी पहलुओं को खंगाल रही है। वहीं पुलिस नशे के सौदागरों तक पहुंचने के लिए इसके मोबाइल फोन का रिकॉर्ड भी खंगालेगी।

उधर मामले को लेकर एस पी देहरा मयंक चौधरी ने कहा कि भविष्य में भी जिला पुलिस देहरा का नशे के विरुद्ध छेड़ा अभियान जारी रहेगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों की सूचना तुरंत नजदीकी स्टेशन में दें। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। इसके अलावा नशे के खिलाफ इस लड़ाई में पुलिस का सहयोग करें और अपने क्षेत्र को नशामुक्त बनाए।