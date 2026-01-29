Shimla: सरकारी कर्मचारी समेत 4 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार, सीरिंज और जले हुए नोट भी बरामद

Main Menu

Edited By Vijay, Updated: 29 Jan, 2026 05:45 PM

4 youth arrested with heroin includin government employee

शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के तहत पुलिस थाना चिड़गांव की टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है।

रोहड़ू (कुठियाला): शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के तहत पुलिस थाना चिड़गांव की टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों में एक युवक जल शक्ति विभाग का कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जांगला चौकी के जांच अधिकारी एएसआई दीपक कुमार अपनी टीम के साथ सुबह के समय गश्त (पैट्रोलिंग) पर थे। इसी दौरान सुबह करीब 7 बजे चिड़गांव बाजार में उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ युवक नशीले पदार्थों के साथ मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत जाल बिछाया और त्वरित कार्रवाई की।

क्या-क्या हुआ बरामद
पुलिस ने मौके से चार युवकों को धरा है, जिनकी पहचान हरि सिंह (35) निवासी गांव राऊसी, अर्जुन सिंह (28) निवासी गांव खशधार, धर्मेंद्र सिंह निवासी गांव चिड़गांव और कांत कुमार (35) निवासी गांव खशधार के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने इनके पास से 2.15 ग्राम चिट्टा, फॉइल पेपर, 20 रुपए के जले हुए नोट, सीरिंज और लाइटर बरामद किए हैं। इन चीजों की बरामदगी से यह आशंका जताई जा रही है कि आरोपी न केवल नशा रख रहे थे, बल्कि उसका सेवन भी कर रहे थे।

सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता बनी चर्चा का विषय
इस मामले में सबसे गंभीर पहलू यह है कि आरोपी हरि सिंह जल शक्ति विभाग में कार्यरत है। सरकारी विभाग के कर्मचारी का नशे के कारोबार या सेवन में संलिप्त पाया जाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने बताया कि चारों युवक चिड़गांव तहसील के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे यह नशा कहां से लाए थे और क्या वे इसे बेचने की फिराक में थे या खुद सेवन कर रहे थे।  मामले में आगामी जांच जारी है।

