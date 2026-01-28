Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla News: चिट्टे का सेवन करने के बाद नहीं उठा युवक, दोस्त ने मरा समझकर कार समेत खाई में फेंका

Shimla News: चिट्टे का सेवन करने के बाद नहीं उठा युवक, दोस्त ने मरा समझकर कार समेत खाई में फेंका

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Jan, 2026 12:28 PM

a young man died in shimla due to drug overdose

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल से नशे से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, चिट्टे का सेवन करने के बाद एक युवक ने अपने दोस्त को मृत समझ लिया और सबूत छिपाने की नीयत से उसके शव को उसी की कार में डालकर वाहन को...

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल से नशे से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, चिट्टे का सेवन करने के बाद एक युवक ने अपने दोस्त को मृत समझ लिया और सबूत छिपाने की नीयत से उसके शव को उसी की कार में डालकर वाहन को गहरी खाई में धकेल दिया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चिट्टा लेने के बाद नहीं उठा दोस्त

जानकारी के अनुसार, यह मामला चिड़गांव थाना क्षेत्र का है। चिड़गांव के डाकघर खाबल के देनवारी गांव निवासी अरुण चौहान (35 वर्षीय) ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 जनवरी की शाम उसका भाई मुकेश चौहान उर्फ गोल्डी अपने दोस्त रोहित राठौर उर्फ संजू (32 वर्षीय) के साथ उसके संधासु रोड स्थित घर में गया था। दोनों ने वहां चिट्टे का सेवन किया। 23 जनवरी की सुबह जब मुकेश काफी देर तक नहीं उठा, तो आरोपी ने उसे मृत मान लिया। इसके बाद रोहित राठौर ने ना तो पुलिस को सूचना दी और न ही मृतक के परिजनों को जानकारी दी। फिर रोहित ने मुकेश के शव को उसकी ही कार में रखा और वाहन को अपने घर से करीब नौ किलोमीटर दूर धमवाड़ी की ओर ले गया। वहां उसने शव को कार के अंदर छोड़ते हुए वाहन को जानबूझकर गहरी खाई में धकेल दिया, जिससे की मामला सड़क दुर्घटना जैसा प्रतीत हो।

जांच में जुटी पुलिस

इधर, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!