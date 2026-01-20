Shimla: अब ऑनलाइन होगी जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों की बुकिंग

जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग होगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों के लिए ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया।

शिमला (ब्यूरो): जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग होगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों के लिए ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से कमरे की बुकिंग एक क्लिक पर सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस सुव्यवस्थित प्रणाली से विश्राम गृहों की ऑक्यूपैंसी बढ़ेगी और विभाग की आय में भी वृद्धि होगी।