Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: अब ऑनलाइन होगी जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों की बुकिंग

Shimla: अब ऑनलाइन होगी जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों की बुकिंग

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Jan, 2026 10:47 PM

shimla water resources department rest house online booking

जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग होगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों के लिए ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया।

शिमला (ब्यूरो): जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग होगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों के लिए ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से कमरे की बुकिंग एक क्लिक पर सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस सुव्यवस्थित प्रणाली से विश्राम गृहों की ऑक्यूपैंसी बढ़ेगी और विभाग की आय में भी वृद्धि होगी।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!