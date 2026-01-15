Shimla: HPU ने स्नातक कोर्सिज की परीक्षाओं के परिणाम किए घोषित

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने अक्तूबर माह में आयोजित हुईं स्नातक स्तर के विभिन्न कोर्सिज की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने अक्तूबर माह में आयोजित हुईं स्नातक स्तर के विभिन्न कोर्सिज की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके तहत बी.एससी. वार्षिक तृतीय वर्ष रैगुलर बैच का परीक्षा परिणाम 91.30 प्रतिशत रहा, जबकि बी.कॉम. वार्षिक तृतीय वर्ष (जनवरी बैच) का परिणाम परिणाम 80 प्रतिशत, बीकॉम तृतीय वर्ष रैगुलर बैच का परीक्षा परिणाम 97.96 प्रतिशत, बीए तृतीय वर्ष (जनवरी बैच) का परिणाम 94.05 प्रतिशत, बीए तृतीय वर्ष रैगुलर बैच का परिणाम 96.05 प्रतिशत रहा।

इसके अलावा बीएफए प्रथम सैमेस्टर रैगुलर बैच का परिणाम 98.91 प्रतिशत, बीएफए 5वें सैमेस्टर का परिणाम 95.24 प्रतिशत और बीएफए 7वें सैमेस्टर का परिणाम 90 प्रतिशत रहा है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया कि वीरवार को विश्वविद्यालय ने परिणाम घोषित कर विद्यार्थियों की लॉगइन आईडी पर अपलोड कर दिए हैं।

बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पीसीपी का शैड्यूल जारी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सैंटर फॉर डिस्टैंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) ने बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों (जुलाई 2024 में प्रवेश प्राप्त) के लिए पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम (पीसीपी) का शैड्यूल जारी कर दिया है। पीसीपी थ्योरी (ब्लैंडिड मोड) 23 फरवरी से 16 मार्च तक चलेगी, जबकि ऑफलाइन मोड (प्रैक्टीकल) 17 से 30 मार्च तक चलेंगे। इससे संबंधित विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई है।