Shimla: विधायक प्राथमिकता के मामले में दलगत पक्षपात से बाज आए सरकार, नहीं तो होगा बैठक का बहिष्कार : जयराम

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Jan, 2026 06:29 PM

शिमला (ब्यूरो): पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन भाजपा के विधायकों द्वारा हर वर्ष अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए दी गई विधायक प्राथमिकता को सरकार बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दे रही है, जो प्राथमिकता विधायकों द्वारा दी जा रही है सरकार उन पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। न तो सरकार उनके डीपीआर बनवा रही है न उन्हें वित्तीय स्वीकृतियों के लिए अन्य संबंधित विभागों तक भेज रही है। इस सरकार में विधायक प्राथमिकता के काम अभी फाइलों में अटके हुए हैं।

सरकार द्वारा विधायक प्राथमिकता में भी जमकर पक्षपात किया जा रहा है और विपक्ष के विधायकों के कामों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्हें वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जा रही है। जिन परियोजनाओं में बजट आ गया है, डीपीआर स्वीकृत हो गई है व फोरैस्ट क्लीयरैंस भी मिल चुकी है, उसे भी न करने के बहाने तलाशे जा रहे हैं। इसके बाद भी हर साल विधायक प्राथमिकता की बैठक का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है।

जब सरकार को विधायक प्राथमिकता को गंभीरता से लेना ही नहीं है तो फिर बार-बार विधायक प्राथमिकता बैठक का नाटक करने का क्या औचित्य है? उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री और सरकार का यही रवैया रहा अगर सरकार पूर्व की विधायक प्राथमिकताओं को गंभीरता से नहीं लेती तो भाजपा के पास इस बैठक के बहिष्कार के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जब विधायकों की विधायक निधि भी रोक दी गई है। विधायकों की ऐच्छिक निधि भी रोक दी गई है। सरकार इस रोक को हटाए।

प्रदेश में विकास कार्य पड़े हैं बंद
उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले सारे विकास कार्य पहले से ही बंद पड़े हैं। प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है। पेयजल योजनाएं बंद पड़ी हैं। पुल बहुत सी जगह टूटे पड़े हैं, जिन्हें सरकार द्वारा दुरुस्त करवाया जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में लोगों के लिए विधायक निधि ही एकमात्र सहारा होती है, जिस पर भी सरकार द्वारा रोक लगाई गई है।

पालमपुर के रीक्षित समेत भारतीय बंधकों की रिहाई पर दी बधाई और प्रधानमंत्री का जताया आभार
जयराम ठाकुर ने अमरीकी कोस्ट गार्ड द्वारा बंधक बनाए गए रूसी तेल टैंकर मैरिनेरा में पालमपुर के रीक्षित समेत तीनों क्रू मैंबर की रिहाई पर प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर का आभार जताते हुए कहा कि पिछले हफ्ते रीक्षित के पालमपुर स्थित घर जाकर उनके माता-पिता समेत अन्य परिजनों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया था और पूरे प्रकरण को प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय से सांझा कर सभी की अति शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने का निवेदन किया था।

