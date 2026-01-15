Main Menu

Shimla: आपसी झगड़े में गई एक व्य​क्ति की जान, एक गंभीर घायल

Edited By Kuldeep, Updated: 15 Jan, 2026 04:44 PM

राजधानी के कुफरी इलाके में एक कमरे के भीतर हुए झगड़े ने जहां एक नेपाली मूल के व्यक्ति की जान ले ली है, वहीं एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला ढली थाना क्षेत्र के तहत कुफरी इलाके में हुआ है।

शिमला (संतोष): राजधानी के कुफरी इलाके में एक कमरे के भीतर हुए झगड़े ने जहां एक नेपाली मूल के व्यक्ति की जान ले ली है, वहीं एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला ढली थाना क्षेत्र के तहत कुफरी इलाके में हुआ है। यहां बुधवार रात्रि कुफरी के पास पीएचसी क्षेत्र में रहने वाले 2 नेपाली मजदूरों के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है, जो नेपाल का निवासी था। राजकुमार व भानु भक्त नामक युवक एक ही कमरे में रह रहे थे। भानु भक्त भी नेपाल का रहने वाला है और कुफरी क्षेत्र में एक स्थानीय ठेकेदार के अधीन मजदूरी का काम करता था।

दोनों मजदूर काफी समय से पीएचसी कुफरी के पास किराए के कमरे में रह रहे थे। घटना वाली रात दोनों ने साथ में खाना खाने के बाद बातचीत शुरू की। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। कमरे से तेज आवाजें और चीख-पुकार सुनकर पास में रहने वाले भगत शाही मौके पर पहुंचे। भगत शाही नेपाल के जिला जुमला के रहने वाले हैं। जब भगत शाही कमरे के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजकुमार बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसके सिर से खून बह रहा था।

उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं, वहीं भानु भक्त भी कमरे में घायलावस्था में पड़ा हुआ था। दोनों की हालत देखकर तुरंत आसपास के लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंचाया गया। आईजीएमसी पहुंचने पर डाक्टरों ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि भानु भक्त का इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार भानु भक्त को भी चोटें आई हैं। पुलिस थाना ढली ने हत्या का मुकद्दमा दर्ज कर लिया है। यह मामला भगत शाही पुत्र दल बहादुर शाही, निवासी गांव हूपला, जिला जुमला, नेपाल के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है।

