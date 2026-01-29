Shimla: डिपुओं में बर्फबारी से राशन वितरण पर संकट, सरकार से की बैकलॉग देने की सिफारिश

प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी ने जनजीवन के साथ-साथ डिपुओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी प्रभावित किया है।

शिमला (राजेश): प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी ने जनजीवन के साथ-साथ डिपुओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी प्रभावित किया है। विद्युत आपूर्ति बाधित होने और इंटरनैट कनैक्टीविटी में आई रुकावट के कारण कई क्षेत्रों में पीओएस मशीनों का संचालन ठप्प हो गया है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर राशन मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डा. एसपी कत्याल ने बताया कि आयोग की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया है कि जनजातीय एवं हिमपात प्रभावित क्षेत्रों सहित प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध है।

जनजातीय और बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लाभार्थियों को मार्च माह तक का राशन अग्रिम रूप से उठाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। हालांकि जिन क्षेत्रों में सामान्यत: मासिक आधार पर राशन वितरण होता है, वहां बर्फबारी के चलते वितरण प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई है। मौजूदा मौसम परिस्थितियों को देखते हुए राज्य खाद्य आयोग ने सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में बैकलॉग वितरण विकल्प को तत्काल सक्रिय करने की सिफारिश की है।

आयोग ने जिला अधिकारियों को दिए निर्देश

आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे बिजली आपूर्ति और कनैक्टीविटी से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा राशन वितरण की वर्तमान स्थिति से आयोग को अवगत करवाएं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैकलॉग वितरण विकल्प को समयबद्ध रूप से लागू किया जाए, जिससे आपात परिस्थितियों में भी राशन वितरण निर्बाध रूप से जारी रह सके।