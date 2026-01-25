Shimla: वाहन से 10.92 ग्राम चिट्टा बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार

शिमला पुलिस के ड्रग पैडलरों व नशाखोरों के खिलाफ चल रहे मिशन क्लीन भरोसा मुहिम के तहत पुलिस ने एक कार से 3 आरोपियों को चिट्टे सहित गिरफ्तार किया।

शिमला (संतोष): शिमला पुलिस के ड्रग पैडलरों व नशाखोरों के खिलाफ चल रहे मिशन क्लीन भरोसा मुहिम के तहत पुलिस ने एक कार से 3 आरोपियों को चिट्टे सहित गिरफ्तार किया। जिला पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी पर 2023 से नजर बनाए हुए है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग-05 पर जांच के दौरान यह कार्रवाई सामने आई है, जिसमें 3 आरोपियों को धर दबोचा गया।

पुलिस के अनुसार शनिवार की रात करीब 9 बजे डिटैक्शन सब डिवीजन रामपुर की एक टीम ने एनएच-05 पर संजू ढाबा के पास देठल क्षेत्र में एक वाहन को जांच के लिए रोका। वाहन की तलाशी के दौरान उसमें सवार 3 युवकों के कब्जे से 10.92 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर ही तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान रामपुर निवासी कुलदीप (31), सोनू (26) और कुमारसैन दीपक (35) के रूप में हुई है।

इस संबंध में पुलिस थाना कुमारसैन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि बरामद मादक पदार्थ और वाहन को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। मामले की तफ्तीश पुलिस थाना कुमारसैन द्वारा की जा रही है। जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चिट्टा कहां से लाया गया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था।