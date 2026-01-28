Shimla: बीएमओ से लेकर डाक्टर व एएमओ हुए ट्रांसफर, आदेश जारी

स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के तहत बीएमओ से लेकर डाक्टर व एएमओ के तबादले हुए हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

शिमला (संतोष): स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के तहत बीएमओ से लेकर डाक्टर व एएमओ के तबादले हुए हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य खंड टिक्कर शिमला के बीएमओ को सीएमओ कार्यालय सिरमौर में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर ट्रांसफर किया गया है। एमओ डा. प्रतीक को सीएचसी चूरी चम्बा से सीएचसी साहो चम्बा में रिक्त पड़े पद पर तबदील किया गया है। एमओ डा. शिव राज सिंह को पीएचसी जगत चम्बा सीएचसी चूरी और डा. नूपुर मौदगिल को पीएचसी स्वाहण बिलासपुर से पीएचसी गोखरा जिला मंडी के लिए ट्रांसफर किया गया है। डा. राहुल रांटा को सीएचसी टिक्कर से सीएच बद्दी में रिक्त पड़े पद पर स्थानांतरित किया गया है।

आईजीएमसी शिमला के ऑप्थैलमोलॉजी विभाग के डैजीगनेटिड असिस्टैंट प्रोफैसर डा. मनदीप तोमर को मैडीकल कालेज नाहन में रिक्त पड़े पद पर तब्दील किया गया है। डा. हिमांशु धीमान, चिकित्सा अधिकारी (जीडीओ, डीएम कार्डियोलॉजी), को हमीरपुर मैडीकल कालेज के आपातकालीन चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कार्डियोलॉजी विंग/सैल में चिकित्सा अधिकारी (सुपर-स्पैशलिस्ट) के पद पर रिक्ति के विरुद्ध तैनात किया गया है।

डा. स्वाति महाजन, चिकित्सा अधिकारी (जीडीओ, एनबी कार्डियोलॉजी), को मैडीकल कालेज नेरचौक के आपातकालीन चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कार्डियोलॉजी विंग/सैल में चिकित्सा अधिकारी (सुपर-स्पैशलिस्ट) के पद पर रिक्ति के विरुद्ध तैनात किया गया है। उधर, एएमओ डा. रीता कुमारी को भालून हमीरपुर से जोल सापड़ हमीरपुर, डा. वंदना शर्मा को भियांबी ऊना से भालून और डा. तमन्ना ढटवालिया को जोल सापड़ से भियांबी के लिए तब्दील किया गया है।