Shimla: 13.5 ग्राम चिट्टे के साथ 33 वर्षीय युवक गिरफ्तार

ठियोग पुलिस ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर गश्त के दौरान एक युवक से चिट्टे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान विश्वसनीय सूचना मिली कि राहिघाट क्षेत्र में अबू नरैक नामक व्यक्ति चिट्टा लेकर मौजूद है।

ठियोग (मनीष): ठियोग पुलिस ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर गश्त के दौरान एक युवक से चिट्टे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान विश्वसनीय सूचना मिली कि राहिघाट क्षेत्र में अबू नरैक नामक व्यक्ति चिट्टा लेकर मौजूद है। सूचना के आधार पर एएसआई रंजय के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 13.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। आरोपी की पहचान अभिलाष नरैक उर्फ अबू नरैक (33) निवासी गांव सेहडोली, डाकघर कोकुनाला, तहसील कोटखाई के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पहले से ही एनडीपीएस अधिनियम के 2 मामले दर्ज हैं। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।