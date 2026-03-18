VIDEO: बेगूसराय बारात में 'जाम और पिस्टल', शराबबंदी वाले बिहार में कानून की उड़ी धज्जियाँ

Edited By Swati Sharma, Updated: 18 Mar, 2026 03:27 PM



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#Begusarai #Bihar #CrimeNews बेगूसराय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यह अंदाज लगाना मुश्किल हो जायेगा कि, आप सुशासन की सरकार में है और उस प्रदेश में है... जहां शराबबंदी है... तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ...