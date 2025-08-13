Main Menu

दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार बाइक ऑटो से टकराकर घर की छत पर जा गिरी, दो युवक गंभीर

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Aug, 2025 05:29 PM

high speed bike collided with auto and fell on the roof of the house

हिमाचल डेस्क। बुधवार की सुबह हमीरपुर जिले के नेशनल हाईवे-103 पर कैडरू गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में, बद्दी से अपने घर लौट रहे दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उनकी तेज रफ्तार बाइक पहले एक ऑटो से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 30 फीट नीचे एक घर की छत पर जा गिरी।

स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों युवक बद्दी में काम करते थे और अपने घर में हुई एक दुखद घटना की सूचना मिलने के बाद जल्दबाजी में लौट रहे थे। कैडरू के पास एक तीखे मोड़ पर उनकी बाइक अचानक सामने खड़े एक ऑटो से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक और उस पर सवार दोनों युवक हवा में उछलकर सड़क के किनारे एक घर की छत पर जा गिरे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जोरदार टक्कर की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों युवक बुरी तरह घायल अवस्था में छत पर पड़े थे। लोगों ने बिना समय गंवाए 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस दल ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और तुरंत मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया। अस्पताल में दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है।

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार और लापरवाही लग रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार से वाहन चलाने के खतरों को उजागर किया है।

