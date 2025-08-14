यात्रियों को लेकर जा रही बस मलबे में फंसी, मची चीख-पुकार, ऐसे बची लोगों की जान

Main Menu

Edited By Jyoti M, Updated: 14 Aug, 2025 05:19 PM

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से धर्मपुर जा रही एक निजी बस आज सरकाघाट के पास चलाल नाले को पार करते समय अचानक भारी मलबे में फंस गई। यह घटना धर्मपुर-सरकाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। बस के मलबे में फंसते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और पूरे इलाके...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से धर्मपुर जा रही एक निजी बस आज सरकाघाट के पास चलाल नाले को पार करते समय अचानक भारी मलबे में फंस गई। यह घटना धर्मपुर-सरकाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। बस के मलबे में फंसते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार, बस जब चलाल नाले के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक भूस्खलन के कारण भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया और बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने सूझबूझ से काम लेते हुए यात्रियों को शांत रहने की अपील की। इसके बाद, बस का आपातकालीन (emergency) दरवाजा तोड़ा गया, जिसके बाद सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल पाए।

गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में यात्रा करते समय सावधानी बरतें।

