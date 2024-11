Himachal: इंडियन आइडल के मंच पर चला हिमाचल की नेहा की आवाज का जादू, थिएटर राऊंड में पहुंची

इंडियन आइडल के मंच पर हिमाचल प्रदेश की नेहा दीक्षित की आवाज का जादू चला। ऑडीशन राऊंड के दौरान अपनी सुरीली आवाज से जजिस का दिल जीतने के साथ ही नेहा ने...

शिमला (अभिषेक): इंडियन आइडल के मंच पर हिमाचल प्रदेश की नेहा दीक्षित की आवाज का जादू चला। ऑडीशन राऊंड के दौरान अपनी सुरीली आवाज से जजिस का दिल जीतने के साथ ही नेहा ने अब इंडियन आइडल के 15वें सीजन के थिएटर राऊंड में जगह बना ली है। ऑडीशन राऊंड के दौरान नेहा ने बदमाश दिल तो ठग है बड़ा... गीत सुनाकर जजिस को प्रभावित किया।

इस दौरान जज श्रेया घोषाल ने नेहा को गायिकी की बारीकियों बारे बताया और नेहा ने भी बखूबी श्रेया द्वारा बताई गई बारीकियों को समझा और श्रेया सहित अन्य जज विशाल व बादशाह ने भी नेहा की गायकी की खूब प्रशंसा की। इंडियन आइडल के मंच से एक बार फिर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश से कई गायक अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर चुके हैं। इससे पहले अनुज शर्मा, गीता भारद्वाज व कृतिका तनवर भी इंडियन आइडल के मंच तक पहुंच चुके हैं। गीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने नेहा को शुभकामनाएं दी हैं। नेहा ने वर्ष 2015 में शिमला में स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में दाखिला लिया और यहीं से उनके प्रोफैशनल संगीत के सफर की शुरूआत हुई, जहां उन्होंने काॅलेज के प्रो. गोपाल भारद्वाज से संगीत के गुर सीखे और इसके बाद संगीत की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया। वर्तमान समय में नेहा संगीत के प्रोफैसर डाॅ. टिंकू से संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रही है।

जज बादशाह ने संजौली का किया जिक्र

नेहा दीक्षित मूल रूप से शिमला के समीप नेरी गांव की रहने वाली है। ऑडीशन के दौरान जब नेहा ने बताया कि वह शिमला के नेरी गांव की रहने वाली है तो जज बादशाह ने संजौली का जिक्र किया और बताया कि वह चंडीगढ़ से अक्सर शिमला जाते थे।

