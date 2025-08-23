शादी की खबरों पर विक्रमादित्य सिंह का पहला रिएक्शन, सोशल मीडिया पर कुछ इस अंदाज में शेयर की होने वाली पत्नी की फोटो

हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी का कार्ड हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर अब उन्होंने खुद प्रतिक्रिया दी है। विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर को चंडीगढ़ में डॉ. अमरीन कौर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी का कार्ड हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर अब उन्होंने खुद प्रतिक्रिया दी है। विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर को चंडीगढ़ में डॉ. अमरीन कौर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

शादी की खबरों पर विक्रमादित्य सिंह ने अपनी होने वाली पत्नी अमरीन कौर के साथ एक AI-जनरेटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने प्रदेश के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और लिखा, "सभी प्रदेश वासियों के प्यार, आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं के लिए हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। प्रदेश के 75 लाख साथी हमारा परिवार है।" अपनी पोस्ट में उन्होंने #22सितंबर और 'जय श्री राम' भी लिखा, जिससे शादी की तारीख की पुष्टि हो गई। शादी का कार्ड वायरल होने के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है।

कौन हैं डॉ. अमरीन कौर?

विक्रमादित्य सिंह की होने वाली दुल्हन डॉ. अमरीन कौर पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू), चंडीगढ़ में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वह चंडीगढ़ के सेक्टर-2 में रहती हैं और उन्होंने प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। डॉ. अमरीन कौर की यह पहली शादी है।

विक्रमादित्य सिंह का राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन

विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। वह शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक हैं और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मंत्री का पद संभाल रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह की यह दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी मार्च 2019 में राजस्थान के राजघराने से संबंधित सुदर्शना सिंह से हुई थी, लेकिन 2020 में उनका तलाक हो गया था।

यह शादी हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक हलकों और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक और आम लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह की सार्वजनिक प्रतिक्रिया से उनकी शादी की खबर को आधिकारिक पुष्टि मिल गई है, और उनके प्रशंसक इस शुभ अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।