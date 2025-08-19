Main Menu

Himachal: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी पर विधानसभा में बवाल, विपक्ष ने किया वाकआऊट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि बाद में यह पूरा घटनाक्रम कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन इसका असर सदन के बाहर भी दिखाई दिया।

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि बाद में यह पूरा घटनाक्रम कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन इसका असर सदन के बाहर भी दिखाई दिया। दरअसल, सदन में राजस्व मंत्री ने सराज क्षेत्र में आई आपदा काे लेकर मजाकिया लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर के पांव में जब कांटा चुभा तब उन्हें दर्द का अहसास हुआ। इसके चलते विपक्ष ने राेष जताया और नारेबाजी करते हुए सदने से वाकआऊट कर दिया। 
सदन से बाहर मीडिया के सामने भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने स्पष्ट घोषणा की कि भाजपा विधायक दल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि वे पूरे सत्र के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह की किसी भी बात का बहिष्कार करेंगे। शर्मा ने कहा कि सराज क्षेत्र में आपदा के बाद राजस्व मंत्री द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रति की गई टिप्पणी बेहद असंवेदनशील और अपमानजनक थी। उन्हाेंने कहा कि इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी न केवल भाजपा विधायकों को आहत करती है बल्कि आम जनता में भी गहरी नाराजगी पैदा करती है। रणधीर शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष अब सदन में राजस्व मंत्री की किसी भी बात को सुनने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की हल्की और मजाकिया टिप्पणी मंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती है।

