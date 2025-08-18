Himachal: घराट नाला से घांघर तक बनेगा डबल लेन पुल, विक्रमादित्य सिंह ने दिए निर्देश

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज भारी बारिश से प्रभावित सुन्नी के तहत थली पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं भी लोक निर्माण मंत्री के समक्ष रखी। मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार नए...

शिमला। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज भारी बारिश से प्रभावित सुन्नी के तहत थली पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं भी लोक निर्माण मंत्री के समक्ष रखी। मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार नए पुल तैयार करेगी ताकि शिमला और मंडी के बीच में संपर्क स्थापित हो सके। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दे दिए गए है जो कि सुन्नी क्षेत्र के तहत घराट नाला से घांघर तक पुल के लिए साइट तलाशेंगे। इसके बाद ही यहां पर डबल लेन पुल निर्माण कार्य का एस्टीमेट बनेगा।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि डैम की वजह से हर साल पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में थली पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है। हमारी सरकार नए पुल का निर्माण करेगी ताकि भविष्य में लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न पेश आए। उन्होंने कहा कि इस मामले को प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा जाएगा। इसके निर्माण में एसजेवीएनएल और एनटीपीसी दोनों का सहयोग भी लिया जाएगा। इस मौके पर एसडीएम सुन्नी राजेश वर्मा, चीफ इंजीनियर सुरेश कपूर, एसडीओ गोपाल देव, नगर परिषद अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, उपाध्यक्ष श्यामा देवी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिमला ग्रामीण गोपाल शर्मा सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे।

स्ट्रक्चर ऑडिट के बाद थली पुल बहाली पर होगा फैसला

लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त थली पुल का स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाए। इसके लिए कमेटी का गठन जल्दी करने के निर्देश दिए। कमेटी क्षतिग्रस्त पुल का आकलन करने के बाद ही इसकी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर रिपोर्ट सकारात्मक होगी तभी पुल से पैदल चलने वालों को अनुमति दी जाएगी। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक पुल से आने जाने की अनुमति देना लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है।

आईटीआई का किया निरीक्षण

विक्रमादित्य सिंह ने भारी बारिश के कारण सतलुज नदी के पानी से प्रभावित आईटीआई परिसर का भी निरीक्षण किया। पानी की वजह से यहां पर काफी खतरा पैदा हो गया है। यहां पर डंपिंग साइट बनाई जाएगी ताकि भविष्य में पानी परिसर में न आ सके। आईटीआई परिसर में जो पानी एकत्रित हुआ है उसकी निकासी के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा पोकलेन मशीन तैनात की जाएगी ताकि जल्दी से जल्दी बंद पड़ी आईटीआई बहाल हो सके।

सुन्नी क्षेत्र डैम से प्रभावित, बनाएंगे व्यापक योजना

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों से सुन्नी क्षेत्र में डैम की वजह से काफी खतरा होना शुरू हो गया है। नदी के साथ लगती लोगों की जमीनों पर पानी एकत्रित होना शुरू हो गया है। थली पुल पिछले वर्ष भी पानी की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी प्रदेश सरकार ने मरम्मत करवाई थी। लेकिन इस साल फिर से पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते सचिवालय में एनटीपीसी, एसजेवीएनएल सहित सभी हितधारकों की बैठक की जाएगी। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि डैम प्रभावित क्षेत्र में किस तरह भविष्य में योजना के तहत कार्य होगा ताकि लोगों की किसी भी प्रकार का नुकसान न झेलना पड़े।

सेल्फी प्वाइंट का किया जाएगा निरीक्षण

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तत्तापानी स्थित सेल्फी प्वाइंट के समीप डैम के पानी से टूटे हुए शिमला से करसोग मार्ग का निरीक्षण भी किया। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए संपर्क मार्ग खोलने के लिए कार्य करें।