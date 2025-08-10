Main Menu

  Shimla: राहुल गांधी के आरोपों का प्रतिभा सिंह ने किया समर्थन, कहा-हिमाचल के लोकसभा चुनावों में भी फर्जी वोटिंग की आशंका

Edited By Vijay, Updated: 10 Aug, 2025 10:43 PM

state congress president pratibha singh

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनावों में गड़बड़ी होने की आशंका जताई है, साथ ही उन्होंने पार्टी व राज्य के लोगों से हिमाचल में 2 वर्ष के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में सचेत रहने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

शिमला (भूपिन्द्र): प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनावों में गड़बड़ी होने की आशंका जताई है, साथ ही उन्होंने पार्टी व राज्य के लोगों से हिमाचल में 2 वर्ष के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में सचेत रहने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र व संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगाए तथा कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा व चुनाव आयोग की कथित सांठगांठ को लेकर जो आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह तथ्यों पर आधारित हैं। आयोग को इसकी पूरी निष्पक्ष जांच कर राहुल गांधी के सवालों का देश को जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह बात रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राहुल गांधी के आरोप, फर्जी मतपत्र व वोट चोरी के तथ्यों पर आधारित की गई प्रैस कांफ्रैंस के वीडियो प्रसारण ( पोल खोल वीडियो) के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कही। 

कांग्रेस के गढ़ में भाजपा की नई उम्मीदवार की जीत पर उठाए सवाल
प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल में भी इतने भारी मतों से जीत नहीं हुई है, जितनी पिछले दो लोकसभा चुनावों में हो रही है। भाजपा उम्मीदवार 4-5 लाख मतों के अंतर से जीते हैं। ईवीएम व वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ से ही जीत का मार्जन इतना अधिक रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी में भाजपा की अनुभवहीन व नई उम्मीदवार कांग्रेस के गढ़ में जीती, जो हैरानी वाली बात थी। उन्होंने अंदेशा जताया कि ऐसा बिहार चुनाव में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा हरियाणा जैसे राज्य में जीत गई तो हिमाचल उसके लिए क्या मुश्किल है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जांच में सामने आया कि एक मंजिला मकान में 10 हजार वोटर दिखाए गए हैं। ऐसे में हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। इस अवसर पर विधायक कुलदीप सिंह राठौर, अजय सोलंकी, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, पार्षद व अन्य पार्टी नेता व कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।

चुनाव आयोग का रवैया गैर-जिम्मेदाराना
प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप तथ्यों पर आधारित हैं और चुनाव आयोग का रवैया पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। राहुल गांधी के सार्वजनिक तौर पर फर्जी वोट व वोट चोरी के तथ्य उजागर करने के बाद चुनाव आयोग अपने उत्तरदायित्व से भाग रहा है। राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र को बचाने व जनमत चोरी रोकने के लिए एक मुहिम शुरू की है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को एकजुट होकर जागरूक होना होगा।

सरकार में लोगों को दायित्व देना सीएम का अधिकार क्षेत्र
प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार में किसको दायित्व देना है व किसे नहीं यह सीएम का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से सरकार बनने के पहले दिन से ही पार्टी के प्रति समर्पित लोगों को सरकार में शामिल करने की मांग की है।

