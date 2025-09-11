Main Menu

  • वृंदावन जा रही HRTC बस को ट्रक ने मारी टक्कर, यात्रियों में मचा हड़कंप

वृंदावन जा रही HRTC बस को ट्रक ने मारी टक्कर, यात्रियों में मचा हड़कंप

11 Sep, 2025 04:22 PM

truck hits hrtc bus going to vrindavan passengers in panic

हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक बस पंजाब के कुराली में एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह बस हिमाचल प्रदेश के जवाली से उत्तर प्रदेश के वृंदावन जा रही थी। हादसा गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी।...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक बस पंजाब के कुराली में एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह बस हिमाचल प्रदेश के जवाली से उत्तर प्रदेश के वृंदावन जा रही थी। हादसा गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस सड़क से आधी बाहर निकल गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसे में बस में सवार कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। गनीमत रही कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि टक्कर कितनी भीषण थी।

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि वे सभी सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना से वे काफी डर गए थे। एचआरटीसी की टीम भी मौके पर पहुंची और यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ताकि वे अपनी यात्रा पूरी कर सकें। यह हादसा एक बार फिर हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

