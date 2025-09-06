Himachal: हैलीपैड के पास इंसानी खोपड़ी मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने जांच के लिए फाेरैंसिक लैब भेजा

शिमला जिला के उपमंडल रामपुर के अंतर्गत सिंगला पंचायत में उस समय हड़कंप मच गया, जब हेलीपैड के पास इंसानी खोपड़ी बरामद हुई। इस घटना की सूचना ग्राम पंचायत प्रधान राजकुमार गौतम द्वारा पुलिस थाना रामपुर को दी गई।

रामपुर बुशहर (संतोष): शिमला जिला के उपमंडल रामपुर के अंतर्गत सिंगला पंचायत में उस समय हड़कंप मच गया, जब हेलीपैड के पास इंसानी खोपड़ी बरामद हुई। इस घटना की सूचना ग्राम पंचायत प्रधान राजकुमार गौतम द्वारा पुलिस थाना रामपुर को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने इंसानी खोपड़ी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खनेरी अस्पताल पहुंचाया। यहां पर चिकित्सिक ने प्राथमिक जांच के बाद पुष्टि की कि यह खोपड़ी इंसान की है। इसके बाद इसे जांच के लिए फोरैंसिक लैब भेज दिया गया है।

उधर, डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि यह खोपड़ी किसकी है और यहां कैसे पहुंची इस बारे पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के प्रधान ने बताया कि रामपुर हैलीपैड के पास उमरी के साथ भूस्खलन होने से मार्ग अवरुद्ध हुआ था, जिसे बहाल करते समय इस खोपड़ी को यहां पर देखा गया। इस खोपड़ी की जांच के लिए वैटर्नरी फार्मासिस्ट रामपुर डॉ. अनिल शर्मा को मौके पर बुलाया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने इंसानी खोपड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है।