Shimla: मणिमहेश यात्री जब तक सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाते HRTC देगी फ्री सेवा : अग्निहोत्री

Edited By Kuldeep, Updated: 31 Aug, 2025 07:34 PM
चम्बा के भरमौर सहित अन्य जगह पर भारी बारिश से आई आपदा में एचआटीसी लगातार नि:शुल्क सेवाएं दे रही है।
शिमला (राजेश/संतोष): चम्बा के भरमौर सहित अन्य जगह पर भारी बारिश से आई आपदा में एचआटीसी लगातार नि:शुल्क सेवाएं दे रही है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब चम्बा में सभी लोगों को मणिमहेश यात्रा में गए श्रद्धालुओं को सुरक्षित घर वापसी नहीं हो जाती तब तक एचआरटीसी का नि:शुल्क यानी फ्री बस सेवा का मिशन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी की 102 बसों के माध्यम से अब तक 4378 लोगों को चम्बा से सुरक्षित निकाला है।
उन्होंने बताया कि 29 अगस्त से लगातार चम्बा से पठानकोट, कांगड़ा को बसें चलाई जा रही हैं। 29 अगस्त को चम्बा से पठानकोट 36 बसें चलाई गईं। इसी तरह 30 अगस्त को चम्बा से पठानकोट 39, चम्बा से कांगड़ा 7 बसें चलाई गईं। इसी तरह 31 अगस्त को चम्बा से पठानकोट 14 बसें और चम्बा से कांगड़ा के लिए 6 बसें चलाई गई हैं। अब नि:शुल्क बस सेवा अभी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस आपदा में हर एक व्यक्ति के साथ खड़ी है। सरकार प्रदेश में जहां भी लोगों को आपदा के समय एचआरटीसी बसों की आवश्यकता होगी, मांग के अनुरूप बसों को भेजने का निर्णय लिया जाएगा।
चम्बा में 394 पेयजल योजनाएं बहाल, 100 करोड़ का नुक्सान
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चम्बा में 394 पेयजल योजनाएं बहाल कर दी हैं, लेकिन 100 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। उन्होंने रविवार को प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राहत एवं बहाली कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि चम्बा जिला की कुल 487 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 394 योजनाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। शेष योजनाओं को शीघ्र बहाल करने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है। विभागीय अनुमान के अनुसार इन योजनाओं को पूरी तरह बहाल करने में चार-पांच दिन और लग सकते हैं। उन्होंने राहत एवं बहाली कार्यों में जुटे कर्मचारियों के साहस और समर्पण की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात किए गए सभी 41 कर्मचारी सुरक्षित हैं।