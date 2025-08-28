Main Menu

  • Himachal: पहली बार 28 तारीख बीती, HRTC पैंशनरों को नहीं मिली पैंशन

Edited By Vijay, Updated: 28 Aug, 2025 11:36 PM

hrtc pensioners did not get pension

अगस्त माह को खत्म होने में मात्र 2 दिन बाकी हैं और एचआरटीसी पैंशनरों को अभी तक खाते में पैंशन नहीं आई है। यह पहली बार है कि पैंशनरों को 28 तारीख तक पैंशन नहीं आई है। इससे पहले माह की 20 से 22 तारीख काे पैंशनरों को पैंशन खाते में आ जाती थी।

शिमला (राजेश): अगस्त माह को खत्म होने में मात्र 2 दिन बाकी हैं और एचआरटीसी पैंशनरों को अभी तक खाते में पैंशन नहीं आई है। यह पहली बार है कि पैंशनरों को 28 तारीख तक पैंशन नहीं आई है। इससे पहले माह की 20 से 22 तारीख काे पैंशनरों को पैंशन खाते में आ जाती थी। पैंशनर्ज पिछले कई दिनों से निगम मुख्यालय सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पैंशनरों को पैंशन नहीं मिली है। वहीं पैंशनर्ज जब निगम मुख्यालय जा रहे हैं तो यह कहा जा रहा है सरकार को पैंशन के लिए बजट मांगा है और जैसे ही बजट आएगा पैंशन जारी कर दी जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन पैंशनर्ज कल्याण संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान, प्रधान देवराज ठाकुर, महासचिव, सह महासचिव राजेंद्र ठाकुर, नानक शांडिल व प्रैस सचिव देवेंद्र चौहान ने कहा कि माह खत्म होने को 2 दिन बाकी रह गए हैं लेकिन पैंशन मिलने के कोई आसार नहीं हैं, कब पैंशन के लिए बजट जारी होगा सरकार व्यस्त है कब सरकार बजट जारी करेगी और कब पैंशन आएगी।

8500 पैंशनर्ज प्रभावित, कई पैंशनरों का अस्पताल में चल रहा इलाज
संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश भर में निगम के करीब 8500 पैंशनर्ज हैं। इन पैंशनरों में करीब 50 प्रतिशत पैंशनर्ज पैंशन पर ही निर्भर हैं। अधिकतर पैंशनर्ज किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। वहीं कई पैंशनर्ज आईजीएमसी सहित प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। पैंशन न आने से इलाज भी प्रभावित हो रहा है। पैंशनरों से कहा कि 3 सालों से मेडिकल बिलों का भी भुगतान नहीं हो रहा है। वहीं मार्च 2024 से निगम में सेवानिवृत्त हो रहे करीब 250 कर्मचारियों को अभी तक पैंशन मिलना शुरू नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब सरकार पैंशनरों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है।
 

