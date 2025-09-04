Shimla: एचआरटीसी पैंशनर्ज का आंदोलन स्थगित, जल्द नई तिथि होगी तय

पैंशन समय पर न मिलने और वित्तीय लाभों को देने में लगातार हो रही देरी को लेकर एचआरटीसी पैंशनर्ज की ओर से शुरू किए जा रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन स्थगित हो गया है।

शिमला (राजेश): पैंशन समय पर न मिलने और वित्तीय लाभों को देने में लगातार हो रही देरी को लेकर एचआरटीसी पैंशनर्ज की ओर से शुरू किए जा रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन स्थगित हो गया है। जल्द ही आंदोलन की नई तिथियां जारी होंगी और निगम व प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम पैंशनर्ज संयुक्त संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी बृज लाल ठाकुर व सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि बिलासपुर में हुई बैठक में पैंशनर्ज की समस्याओं के समाधान बारे निगम प्रबंधन को दिए गए मांग पत्र पर कोई कार्रवाई न किए जाने के रोष स्वरूप सितम्बर माह की 5 तारीख से पूरे प्रदेश में जिला व क्षेत्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया था, लेकिन प्रदेश में भारी बारिश से हो रहे जान-माल के नुक्सान व प्रदेश को आपदा ग्रस्त राज्य घोषित किए जाने के बाद पथ परिवहन संयुक्त संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि पैंशनर्ज का यह आंदोलन प्रदेश में सामान्य स्थिति होने तक स्थगित किया जाता है। उन्होंने कहा कि वे निगम सरकार से अनुरोध करते हैं कि निगम के पैंशनर्ज की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं का जल्दी समाधान किया जाए और प्रत्येक माह की पहली तारीख को पैंशन दी जाए अन्यथा मौसम की सामान्य स्थिति बहाल होने के तुरन्त बाद निगम के पैंशनर्ज प्रबंधन के खिलाफ आन्दोलन शुरू कर देंगे।