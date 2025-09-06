शोघी में भीषण सड़क हादसा: निजी वॉल्वो और इलेक्ट्रिक बस की हुई जोरदार टक्कर, मची चीख पुकार

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास शोघी में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। यहां एक निजी वॉल्वो बस और इलेक्ट्रिक बस के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। यह घटना सुबह करीब 9 से 9:30 बजे के बीच हुई।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास शोघी में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। यहां एक निजी वॉल्वो बस और इलेक्ट्रिक बस के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। यह घटना सुबह करीब 9 से 9:30 बजे के बीच हुई।

जानकारी के मुताबिक, इलेक्ट्रिक बस सोलन की तरफ जा रही थी, जबकि सामने से आ रही निजी वॉल्वो बस से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी भी बस में सवार किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आईं।

हादसे के तुरंत बाद दोनों बसों के चालक और कंडक्टर ने मिलकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा और लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और क्षतिग्रस्त बसों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू किया। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है ताकि टक्कर की असली वजह का पता लगाया जा सके।