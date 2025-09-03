Main Menu

  Shimla: 207 रूटों पर फंसी रहीं HRTC बसें, 830 रूट पूरी तरह रहे ठप्प

Edited By Kuldeep, Updated: 03 Sep, 2025 06:41 PM

shimla hrtc buses stuck

हिमाचल में बुधवार को भारी बारिश के बीच एचआरटीसी बसों के पहिए थमे रहे। निगम की 207 बसें रूटों के बीच फंसी रहीं। वहीं 830 रूटों पर बस सेवाएं पूरी तरह से ठप्प रहीं।

शिमला (राजेश): हिमाचल में बुधवार को भारी बारिश के बीच एचआरटीसी बसों के पहिए थमे रहे। निगम की 207 बसें रूटों के बीच फंसी रहीं। वहीं 830 रूटों पर बस सेवाएं पूरी तरह से ठप्प रहीं। निगम जिन स्थानों पर सड़क मार्ग बहाल है उन पर बसें चला रहा है। वहीं बारिश के चलते प्रदेश भर में लोगों ने यात्रा कम कर दी है। बस अड्डों में न ही एडवांस बुकिंग आ रही है और न ही ऑनलाइन लोग बुकिंग करवा रहे हैं। भारी बारिश के चलते कुल्लू व चम्बा में सबसे अधिक रूटों पर बस सेवाएं ठप्प रहीं। चम्बा में 109, कुल्लू में 119 रूटों पर बस सेवाएं बंद रहीं। बसों के संचालन बंद से कुल्लू व चम्बा में कई लोगों की आवाजाही बंद हो गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है।

वहीं प्रदेश में कई स्थानों पर सड़क मार्ग खुलने पर निगम बसें फिर से भी रूटों पर भेजी हैं। इसके अतिरिक्त रोहड़ू में 26, रामपुर में 61, करसोग 38, तारादेवी 46, बिलासपुर 27, केलांग 52, धर्मशाला 20, शिमला लोकल 12 सहित निगम के अन्य यूनिटों में भी बस सेवाएं बाधित रही। निगम अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के चलते बुधवार को कुल 1256 रूट प्रभावित हुए। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सड़क मार्ग बंद हैं। निगम प्रबंधन ने दावा किया कि आगामी दिनों में जैसे ही सड़क मार्ग बहाल होंगे। रूटों पर बस सेवाएं बहाल की जाएंगी ताकि अधिक दिनों तक लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, प्रदेश के कई जिलों में निगम की बसें ही यातायात का साधन हैं।

