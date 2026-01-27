Main Menu

  • हिमाचल में फिर शुरू हुई बर्फबारी! शिमला में स्नोफॉल देख टूरिस्ट का दिल हुआ गार्डन-गार्डन, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Jan, 2026 06:06 PM

Himachal Snowfall: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। शिमला के रिज पर बर्फबारी होते देख पर्यटक उत्साह में नजर आए, जबकि ऊंची चोटियों पर बर्फ की...

Himachal Snowfall: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। शिमला के रिज पर बर्फबारी होते देख पर्यटक उत्साह में नजर आए, जबकि ऊंची चोटियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछने लगी है।

शीतलहर से जनजीवन प्रभावित

वहीं, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा और कुल्लू जिलों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इन चारों जिलों में भारी बर्फबारी को लेकर बुधवार सुबह तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुफरी और नारकंडा में भी बीच-बीच में बर्फ के फाहे गिरने का सिलसिला जारी है। राजधानी शिमला में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिससे ठंड में अचानक इजाफा दर्ज किया गया है। शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

प्रशासन ने पर्यटकों से की ये अपील

प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। इस बीच, राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मंगलवार सुबह तक हल्की बर्फबारी हुई। राज्य में सबसे अधिक बर्फबारी 22 सेंटीमीटर (सेमी) लाहौल-स्पीति के गोंदला गांव में हुई। इसके अलावा कुकुमसेरी में 21.3 सेमी, कोठी में 20 सेमी, कोकसर में 19 सेमी, हंसा में 15 सेमी और केलांग में 12.5 सेमी बर्फबारी हुई। किन्नौर जिले के कल्पा और सांगला में पिछले 24 घंटों में क्रमशः 5.5 सेमी और 1.8 सेमी हिमपात हुआ। लाहौल-स्पीति का ताबो गांव राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 8.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

