Himachal: शिमला में भूस्खलन, मंत्री-विधायकों के आवास करवाए खाली, 40 लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट

Edited By Vijay, Updated: 19 Aug, 2025 12:15 PM

landslide in benmore area of shimla residences of minister and mlas evacuated

राजधानी शिमला के बेनमोर इलाके में रामचंद्र चौक के पास बीती देर रात भारी भूस्खलन होने से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अचानक हुए इस भूस्खलन से मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा मलबे से ढक गया....

शिमला (याेगराज): राजधानी शिमला के बेनमोर इलाके में रामचंद्र चौक के पास बीती देर रात भारी भूस्खलन होने से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अचानक हुए इस भूस्खलन से मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा मलबे से ढक गया और आसपास की रिहायशी बस्तियों को खतरा पैदा हो गया।

भूस्खलन की सूचना मिलते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंच गए और राहत-बचाव अभियान शुरू कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से करीब 30 से 40 लोगों को तत्काल उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रभावित परिवारों में आम नागरिकों के साथ-साथ कई जनप्रतिनिधियों के सरकारी आवास भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक रामकुमार और आशीष बुटेल के आवासों को भी खाली कराया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए कहा कि जिस डंगे (सपोर्टिंग वॉल) को पिछले वर्ष ही बनाया गया था, वह अब ढह गया है। इससे सड़क के ऊपर और नीचे दोनों ओर का इलाका खतरे की जद में आ गया है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग की टीम से मौके पर ही जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि लगातार हो रही बारिश से पूरे प्रदेश में जगह-जगह नुकसान सामने आ रहा है। ऐसे में सरकार को केवल आपात स्थिति में ही नहीं, बल्कि पहले से पुख्ता तैयारी करनी चाहिए, ताकि लोगों की जान और संपत्ति को बचाया जा सके।

