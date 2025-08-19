Himachal: किन्नर कैलाश यात्रा पर गए श्रद्धालु की पत्थर लगने से मौत, अब तक 5 श्रद्धालुओं की गई जान

जिला किन्नौर में मंगलवार को किन्नर कैलाश यात्रा पर गए एक और श्रद्धालु की मौत हो गई। मृतक की पहचान गौरव पुत्र दिलीप कुमार निवासी गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है।

रिकांगपिओ (रिपन): जिला किन्नौर में मंगलवार को किन्नर कैलाश यात्रा पर गए एक और श्रद्धालु की मौत हो गई। मृतक की पहचान गौरव पुत्र दिलीप कुमार निवासी गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गौरव 18 अगस्त को बेस कैंप से किन्नर कैलाश दर्शन के लिए निकला था। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे कैलाश दर्शन कर लौटते समय गुफा के पास अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरा, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही क्यूआरटी व पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मजदूरों की सहायता से नीचे लाया गया। इस वर्ष किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान अब तक 5 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है।

लगातार बारिश और हादसों के कारण कैलाश यात्रा बंद

जिले में लगातार हो रही बारिश व पहाड़ी से पत्थर गिरने और कोहरे के कारण जिला प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा-2025 को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। जिला मैजिस्ट्रेट किन्नौर डाॅ. अमित कुमार शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि खराब मौसम श्रद्धालुओं के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है।

5 से 7 दिन तक बारिश की संभावना, एहतियातन उठाया कदम

डीसी ने बताया कि मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिन तक बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते एहतियातन यह कदम उठाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैलाश यात्रा मार्ग पर जाने का प्रयास करते हुए पाए गए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कार्रवाई करते हुए श्रद्धालुओं को तुरंत आधार शिविर भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि एसपी किन्नौर को होमगार्ड और वन विभाग के साथ मिलकर यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि एसडीएम कल्पा को स्थानीय निकायों व पर्यटन संगठनों के साथ समन्वय करने को कहा गया है।

इस वर्ष 7253 श्रद्धालुओं ने की यात्रा

इस वर्ष 15 जुलाई से 18 अगस्त तक आधिकारिक तौर पर चलाई गई कैलाश यात्रा में कुल 7253 श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। इनमें से 2373 ने ऑनलाइन और 4195 ने ऑफलाइन पंजीकरण करवाया, जबकि किन्नौर टूरिज्म संगठन के माध्यम से 685 यात्री शामिल हुए। 19 अगस्त को 58 ऑफलाइन और 5 यात्री (केवल मिलिंग खट्टा तक) दर्ज किए गए।