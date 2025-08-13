Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • यात्रियों के लिए खुशखबरी: किन्नौर कैलाश यात्रा फिर से शुरू... जानें नए नियम?

यात्रियों के लिए खुशखबरी: किन्नौर कैलाश यात्रा फिर से शुरू... जानें नए नियम?

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Aug, 2025 11:52 AM

kinnaur kailash yatra starts again know the new rules

किन्नौर कैलाश यात्रा को प्रशासन ने भारी बारिश के कारण बंद रखने के बाद, एक बार फिर से शुरू कर दिया है। तीर्थयात्रियों के लिए यह खबर एक बड़ी राहत लेकर आई है। अब यह यात्रा 30 अगस्त तक जारी रहेगी।

हिमाचल डेस्क। किन्नौर कैलाश यात्रा को प्रशासन ने भारी बारिश के कारण बंद रखने के बाद, एक बार फिर से शुरू कर दिया है। तीर्थयात्रियों के लिए यह खबर एक बड़ी राहत लेकर आई है। अब यह यात्रा 30 अगस्त तक जारी रहेगी।

पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव

यात्रा के पहले दो दिन, यानी 13 और 14 अगस्त को, पंजीकरण केवल ऑफलाइन माध्यम से सुबह 6 बजे से किया जा रहा है। इन दो दिनों में प्रतिदिन केवल 250 यात्री ही दर्शन कर पाएंगे।

उपमंडलाधिकारी कल्पा, अमित कल्थाईक ने बताया कि 15 अगस्त से पंजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया जाएगा। इस दिन से, ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू होगा। 15 अगस्त से प्रतिदिन कुल 700 श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे, जिसमें से:

और ये भी पढ़े

ऐसे होगा पंजीकरण 

100 यात्रियों का पंजीकरण ऑनलाइन होगा। 100 यात्रियों का पंजीकरण ऑफलाइन होगा। इसके अलावा शेष 500 श्रद्धालुओं का पंजीकरण केटीए (किन्नौर टूरिज्म एसोसिएशन) स्लॉट से किया जाएगा।

ऑनलाइन पंजीकरण की जानकारी

उन्होंने यह भी बताया कि 15 अगस्त के लिए ऑनलाइन पंजीकरण स्लॉट 13 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे से खोले जाएंगे। यात्रा से संबंधित अन्य सभी नियम और दिशा-निर्देश पहले की तरह ही रहेंगे।

लगातार हो रही भारी बारिश के कारण यात्रा मार्ग पर कई जगह भूस्खलन और रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिस वजह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को रोक दिया गया था। प्रशासन ने अब मरम्मत का काम पूरा कर लिया है, जिससे रास्ता सुरक्षित हो गया है। यात्रा के फिर से शुरू होने से भक्तों में काफी उत्साह है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!