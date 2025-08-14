Shimla: इन पदों के लिए होगा कैंपस इंटरव्यू, होनी चाहिए इतनी आयु

Edited By Jyoti M, Updated: 14 Aug, 2025 04:41 PM

क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा श्री राम फाइनेंस कसुम्पटी शिमला में सीनियर बीडीएम, बीडीएम और बीडीई के पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन...

शिमला। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा श्री राम फाइनेंस कसुम्पटी शिमला में सीनियर बीडीएम, बीडीएम और बीडीई के पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास, आयु वर्ग 20 से 45 वर्ष होना चाहिए। इन पदों के लिए पुरुष व महिला आवेदन कर सकते है तथा भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जाएगी।

जो भी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखता हो, अपने सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों व रिज्यूम सहित 18 अगस्त, 2025 को आईसीआईसीआई बैंक कसुम्पटी के ऊपर ब्लॉक नंबर 3 एसडीए काम्प्लेक्स में प्रातः 10 बजे पहुंचे।

उन्होंने बताया कि आवेदक का नाम रोज़गार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है और जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है वह संबंधित साईट eemis.hp.nic.in पर जा कर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।



