हिमाचल में अगले वर्ष सेवानिवृत्त होंगे 36 अधिकारी, 6 एचएएस अधिकारी भी शामिल

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष यानि 2026 में 36 अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। इसमें 6 एचएएस अधिकारी तथा 28 हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा एक अधिकारी विधि विभाग तथा एक अन्य प्रथम श्रेणी अधिकारी है। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से कार्मिक विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी की है। अगले वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले 6 एचएएस अधिकारियों में अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम हमीरपुर राम प्रसाद अक्तूबर में, महाप्रबंधक कार्मिक एसपीवी धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड फरवरी में, एसी टू डीसी ऊना विरेंद्र शर्मा मार्च में, एसडीएम धीरा सलीम आजम अप्रैल में, एसडीएम शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा सितम्बर में तथा संयुक्त आयुक्त नगर निगम धर्मशाला अगले वर्ष सितम्बर में सेवानिवृत्त होंगे।

इसी तरह हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा के रितु राज, नीलम कौशिक, माही पाल वर्मा, मंजीत बंसल, निशा कश्यप, रक्षा शर्मा, गीता देवी, सुधा शर्मा, सरजीव कुमार, निरजा कुमार, जोगी राम, अनिल कुमार, भावेश कुमारी, दक्षा शर्मा, संत राम पुहारटा, विक्रम दत्त दंगवाल, विजय कुमार, दीप शिखा, अमर चंद, रजना शर्मा, नरेश कुमार, कमलेश धौल्टा, सुभाष चौहान, कमल किशौर, अभिलाषा शर्मा, संजय शर्मा, तेहमीना बेगम तथा भुरी सिंह राणा शामिल हैं। इसके अलावा विधि विभाग से सत्यदेव शर्मा अक्तूबर में तथा राज्य सचिवालय में तैनात ओएसडी लाइब्रेरी डा. जगदीप नेगी अगले वर्ष जुलाई में सेवानिवृत्त होंगे।

राकेश कुमार होंगे नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त

प्रदेश सरकार ने 1 एचएएस अधिकारी का तबादला किया है। इसके अलावा नियुक्ति का इंतजार कर रहे दो अधिकारियों को तैनाती तथा एक को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिस अधिकारी का तबादला किया गया है, उसमें एसडीएम नादौन राकेश कुमार शर्मा को नगर निगम हमीरपुर का आयुक्त तैनात किया गया है। वह इस पद के अतिरिक्त दायित्व से एडीसी कम प्रोजैक्ट डायरैक्टर डीआरडीए हमीरपुर अभिषेक कुमार गर्ग को भार मुक्त करेंगे। इसके अलावा नियुक्ति का इंतजार कर रहे एचएएस अधिकारी डा. संजीव कुमार धीमान को एसडीएम बद्दी तथा घनश्याम दास को प्रोजैक्ट ऑफिसर आईटीडीपी किन्नौर लगाया है। इसके अलावा एडीसी कम प्रोजैक्ट डायरैक्टर डीआरडीए हमीरपुर अभिषेक कुमार गर्ग को एसडीएम नादौन का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है।

मुकेश जोगिंद्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष मनोनीत

प्रदेश सरकार ने मुकेश शर्मा को जोगिंद्रा सहकारी बैंक सोलन के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। इसको लेकर सरकार की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी की गई है। मुकेश शर्मा जिला सोलन के घटी के रहने वाले हैं।