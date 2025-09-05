Main Menu

Shimla: IAS अधिकारी आदित्य नेगी ने संभाला HPSEBL के प्रबंध निदेशक का कार्यभार, बाेले-जनता को मिलेगी बेहतर बिजली

Edited By Vijay, Updated: 05 Sep, 2025 12:01 PM

शिमला (राजेश): हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक आईएएस आदित्य नेगी ने वीरवार को बोर्ड मुख्यालय विद्युत भवन शिमला में पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वह बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा मंडल धर्मशाला, सह प्रबंध निदेशक कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के पद पर कार्यरत थे, वहां से उनका स्थानांतरण बोर्ड मुख्यालय शिमला में हुआ है। 

वाणिज्य में स्नातक और पर्यावरण एवं सतत विकास में स्नातकोत्तर आदित्य नेगी 2013 बैच के राज्य के एक प्रसिद्ध भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और इससे पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। 26 मई 1986 को जन्मे श्री आदित्य नेगी को प्रशासनिक क्षेत्र में 12 वर्षों का अनुभव है। वह एक मिलनसार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं।

आदित्य नेगी ने बोर्ड मुख्यालय में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद मुख्यालय में कार्यरत मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारियों से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका मुख्य कार्य प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड जनता के हित में बनाई गई एक विद्युत वितरण पहचान है, जिसके लिए जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड से संबंधित विभिन्न एसोसिएशनों एवं यूनियनों के पदाधिकारियों ने आदित्य नेगी से मुलाकात की और उन्हें बोर्ड के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी।

