  हिमाचल में आज भी बरसेंगे बादल, इन जिलों में बारिश की संभावना

हिमाचल में आज भी बरसेंगे बादल, इन जिलों में बारिश की संभावना

15 Sep, 2025 09:35 AM

हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम ने अपने अलग-अलग रंग दिखाए। कहीं बारिश की फुहारों से मौसम सुहावना हुआ तो कहीं धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सुबह-सुबह मंडी और कुल्लू में भारी बारिश हुई, जिससे सड़कें पानी से भर गईं और लोगों को थोड़ी...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम ने अपने अलग-अलग रंग दिखाए। कहीं बारिश की फुहारों से मौसम सुहावना हुआ तो कहीं धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सुबह-सुबह मंडी और कुल्लू में भारी बारिश हुई, जिससे सड़कें पानी से भर गईं और लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन दोपहर होते-होते आसमान साफ हो गया और धूप खिल गई, जिससे मौसम फिर से सामान्य हो गया।

प्रदेश के अन्य जिलों में भी कुछ इसी तरह का मौसम देखने को मिला। हल्की बारिश के बाद मौसम साफ हो गया, जिससे लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार, आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, कुल्लू और चंबा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज बौछारें और बिजली चमकने का भी अनुमान है। इसके अलावा, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, शिमला और किन्नौर के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। वहीं, लाहौल-स्पीति जिले में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।

इस तरह, हिमाचल में मौसम का मिजाज मिला-जुला रहने वाला है। एक ओर जहां बारिश से ठंडक बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर धूप निकलने से तापमान में भी उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। लोगों को मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या की योजना बनाने की सलाह दी गई है।

