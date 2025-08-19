Bilaspur: तिरपाल ढके टैम्पो से निकली पशु क्रूरता की खाैफनाक तस्वीर, चालक के खिलाफ मामला दर्ज

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के टनल नम्बर-2 थापना के पास स्वारघाट पुलिस ने नाके के दौरान एक टैम्पो को पकड़ा है, जिसमें 9 भैंसें व 9 कटड़े ठूंस-ठूंस कर भरे थे। पुलिस ने टैम्पो को भैंसों सहित अपने कब्जे में ले लिया है और चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के...

स्वारघाट (रोहित): कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के टनल नम्बर-2 थापना के पास स्वारघाट पुलिस ने नाके के दौरान एक टैम्पो को पकड़ा है, जिसमें 9 भैंसें व 9 कटड़े ठूंस-ठूंस कर भरे थे। पुलिस ने टैम्पो को भैंसों सहित अपने कब्जे में ले लिया है और चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। टैम्पो चालक की पहचान शुकरदीन (32) पुत्र भुरी सिंह निवासी गांव जमसाई, डाकघर व तहसील सरकाघाट, जिला मंडी के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गत सोमवार देर रात थाना स्वारघाट की टीम ने फोरलेन के टनल नम्बर-2 थापना के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान एक टैम्पो (HP65-4378) काे जांच के लिए राेका गया, जिसके ऊपर तिरपाल ढकी हुई थी और पीछे ऊपर तक फट्टे लगे हुए थे। जब टीम ने टैम्पो के फट्टे खोलकर देखा तो पाया कि टैम्पो में भैंसे व कटड़े निर्दयतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे। टैम्पो के अंदर भैंसों-कटड़ाें को सांस लेने में परेशानी हो रही थी तो कई भैंसों व कटड़ाें के मुंह से झाग निकल रही थी। टीम ने तुरंत टैम्पो को अपने कब्जे में ले लिया और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।