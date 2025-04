Shimla: एसडीएम ओशिन शर्मा की युवाओं को प्रेरणा, बोलीं-नशे में कुछ नहीं रखा, जिंदगी में अपने लक्ष्य को रखें ऊंचा

नशे में कुछ नहीं रखा है, जिंदगी में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नशा जीवन को बर्बाद कर देता है।

शिमला (अम्बादत्त): नशे में कुछ नहीं रखा है, जिंदगी में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। ऐसे में युवा वर्ग सबसे पहले अपने लक्ष्य को तय कर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सोचें। वहीं समाज व देश के लिए कुछ करने की इच्छा प्रबल रखें। यह बात शिमला शहरी की नई एसडीएम ओशिन शर्मा ने विशेष बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशा युवाओं को बर्बाद कर रहा है, ऐसे में युवाओं को नशे के प्रति स्कूलों व कॉलेजों में विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा। युवाओं को मैं एक अधिकारी के तौर पर नहीं एक बड़ी बहन की तरह समझाऊंगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहरी में चुनौतियां तो बहुत हैं। शिमला ग्रामीण की अपेक्षा शहरी में तरह-तरह के लोग रहते हैं। बहुत सारे पर्यटक आते हैं। ऐसे में मेरा उद्देश्य लॉ एंड आर्डर को मैंटेन रखना होगा।

कई बार हुईं असफल, नहीं मानी हार

ओशिन शर्मा ने सरकारी नौकरी के लिए कई प्रयास किए, कई परीक्षाएं दीं। एक बार तो उनका सिलैक्शन सिविल सर्विसिज के लिए भी होते-होते रह गया और वह महज 5 नबंरों से पिछड़ गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वर्ष 2019 में उनका सिलैक्शन बीडीओ के लिए हो गया। उन्हें नग्गर, कुल्लू में असिस्टैंट कमिश्नर कम बीडीओ के पद पर सबसे पहले तैनाती मिली थी। बीडीओ बनने के बाद भी ओशिन ने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी और आखिरकार दूसरे प्रयास में हिमाचल प्रशासनिक सेवा (एचएएस परीक्षा) में उनका चयन हो गया। इस परीक्षा में उनका 10वां रैंक आया।

डाॅक्टर बनने का था ख्वाब

ओशिन बताती हैं कि पहले उनका ख्वाब डाॅक्टर बनने का था, फिर कॉलेज के दिनों में वह छात्र राजनीति में भी सक्रिय हुईं लेकिन बाद में पढ़ाई-लिखाई के प्रति उनका रूझान देखकर घरवालों ने सिविल सर्विसिज की तैयारी करने की सलाह दी, जिसके बाद उनका सपना सिविल सर्विसिज में जाने का हो गया। बस उसके बाद वह इसकी तैयारी में जुट गईं। ओशिन ने पंजाब यूनिवर्सिटी से कैमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।

युवाओं को सिविल सेवा में जाने के लिए करती हैं मोटिवेट

ओशिन शर्मा समाजसेवा व युवाओं को जागरूक करने का भी कार्य कर रही हैं। अभी हाल ही में लाडली फाऊंडेशन ने उन्हें ब्रांड अम्बैसेडर भी बनाया है। वह एचएएस परीक्षा क्रैक करने के टिप्स और ट्रिक्स भी बताती हैं। ओशिन शर्मा कहती हैं कि युवाओं को असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए और उन्हें उससे सीखना चाहिए।

