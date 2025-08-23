Main Menu

  • Himachal: समीरपुर बना भाजपा का राजनीतिक गढ़, पूर्व सीएम के घर पहुंचकर नेता लगा रहे हाजिरी

Edited By Vijay, Updated: 23 Aug, 2025 02:38 PM

samirpur has become political stronghold of bjp

भाजपा का सत्ता का रास्ता समीरपुर यानि प्रेम कुमार धूमल के सहारे ही पहले भी निकला है और 2027 में भी निकलेगा। इसका आकलन बारी-बारी भाजपा नेताओं का समीरपुर पहुंचकर धूमल से मुलाकातें करने से ही लगाया जा सकता है।

हमीरपुर (राजीव): भाजपा का सत्ता का रास्ता समीरपुर यानि प्रेम कुमार धूमल के सहारे ही पहले भी निकला है और 2027 में भी निकलेगा। इसका आकलन बारी-बारी भाजपा नेताओं का समीरपुर पहुंचकर धूमल से मुलाकातें करने से ही लगाया जा सकता है। प्रदेश भाजपा के नए संगठन बनने के उपरांत संगठन में पदाधिकारी बने वरिष्ठ नेताओं ने धूमल के घर जाकर हाजिरी भरी है, वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और संगठन मंत्री सिद्धार्थन ने एकसाथ शुक्रवार रात को समीरपुर पहुंचकर कर धूमल से बंद कमरे में मंत्रणा की है। अब धूमल के साथ इन नेताओं की क्या मंत्रणा हुई यह तो पता नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि 2027 में भाजपा की सत्ता वापसी का रास्ता समीरपुर से प्रेम कुमार धूमल के माध्यम से ही निकलेगा। 
यही कारण है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता आजकल समीरपुर दरबार मे हाजिरी भर रहे हैं। प्रदेश भाजपा में महामंत्री बने और कभी धूमल के ओएसडी रहे संजीव कटवाल ने भी गत रात को प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर पहुंचकर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया है। इससे पहले बंदना योगी, राजेन्द्र राणा सहित कई नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समीरपुर दरबार मे हाजिरी भरी है। प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही समीरपुर पहुंचकर धूमल से मुलाकात कर चुके हैं। 

भाजपा नेताओं का समीरपुर पहुंचकर धूमल से मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं जिला भाजपा मीडिया प्रभारी बिक्रमजीत बन्याल ने बताया कि गत रात को जयराम ठाकुर और सिद्धार्थन की प्रेम कुमार धूमल के बीच विभिन्न संगठनात्मक एवं राजनीतिक मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। बैठक सकारात्मक एवं रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई।

इससे पहले भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर, जिला महामंत्री अजय रिंटू, जिला उपाध्यक्ष चमन ठाकुर, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष कपिल शामा, मंडल अध्यक्ष श्रीपाल शर्मा, मंडल महामंत्री तेन सिंह, मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष दीक्षित गौतम एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर के सर्किट हाऊस में जयराम ठाकुर व सिद्धार्थन का स्वागत किया।

