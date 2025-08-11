Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • समृद्ध हिमाचल-2045 के लिए 26 अगस्त तक दें अपने सुझाव, इन माध्यम से कर सकते हैं साझा

समृद्ध हिमाचल-2045 के लिए 26 अगस्त तक दें अपने सुझाव, इन माध्यम से कर सकते हैं साझा

Edited By Jyoti M, Updated: 11 Aug, 2025 12:59 PM

give your suggestions for a prosperous himachal 2045 by august 26

समृद्ध एवं आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण में आम लोगों के महत्वपूर्ण विचारों एवं सुझावों को शामिल करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (एमएसहिप्पा) ने 26 अगस्त तक ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित किए हैं।...

हमीरपुर। समृद्ध एवं आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण में आम लोगों के महत्वपूर्ण विचारों एवं सुझावों को शामिल करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (एमएसहिप्पा) ने 26 अगस्त तक ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए संस्थान ने ‘समृद्ध हिमाचल-2045’ शीर्षक के साथ एक ऑनलाइन नागरिक सहभागिता प्रश्नावली जारी की है। जन-केंद्रित और दीर्घकालिक सोच के साथ विकसित की गई 17 प्रश्नों की इस प्रश्नावली के माध्यम से हिमाचल के नागरिकों, संस्थानों और हिमाचली प्रवासी समुदाय से उनके विचार, आकांक्षाएं और ज़मीनी नवाचार आमंत्रित किए गए हैं।

उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि इसमें भाग लेने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट हिमाचल.एनआईसी.इन/समृद्धहिमाचल himachal.nic.in/samridhhimachal पर लॉग इन किया जा सकता है। इसके अलावा संस्थान ने एक वेब लिंक https://forms.gle/WAU9xDjLaR85PStC6 और क्यू आर कोड भी जारी किया है। इस पर क्लिक करके आम लोग गूगल फॉर्म पर लॉग इन करके अपने सुझाव या विचार भेज सकते हैं। ये सभी वेब लिंक 26 अगस्त तक खुले रहेंगे। उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से समृद्ध एवं आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण के लिए अपने सुझाव या विचार साझा करने की अपील की है।  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!